Dobrih 1,3 milijona evrov za strateški prostorski dokument

Pogodba o izdelavi izvedbenega dela tokratnih že petih sprememb in dopolnitev prostorskega načrta MOL je vredna dobrih 1,3 milijona evrov (z DDV), družba LUZ pa mora dokument izdelati do konca leta 2026. S sprejeto vizijo glavnega mesta in v sodelovanju z različnimi urbanističnimi institucijami, strokovno javnostjo in prebivalci Ljubljane so leta 2010 na občini prvič sprejeli pomembna prostorska dokumenta – strateški in izvedbeni del občinskega prostorskega načrta.