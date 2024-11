Dokončanje Plečnikove stavbe šele čez štiri leta

V nadaljevanju preberite:

Že pred dobrim letom in pol so na magistratu izbrali najboljšo arhitekturno rešitev za dokončanje Plečnikove dediščine, a se ta skoraj 35 milijonov evrov vreden občinski projekt premika precej po polžje. Občinski podrobni prostorski načrt za dozidavo prizidka k Baragovemu semenišču je namreč še v izdelavi, z rebalansom letošnjega proračuna pa so na občini načrtovana sredstva zmanjšali za več kot polovico. Kaj se trenutno dogaja s projektom in kdaj bo končan?