Dolga pot do dokončanja Plečnikove mojstrovine

V nadaljevanju preberite:

Na dokončanje Baragovega semenišča, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, se na magistratu pripravljajo že kar nekaj let. Potem ko so pred dvema letoma izbrali najboljšo arhitekturno rešitev, so se v začetku leta z državo dogovorili še o odkupu dela stavbe, kjer je študentski dom Akademski kolegij. Strokovne službe MOL trenutno pripravljajo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za to območje. Dobrih 35 milijonov evrov vreden projekt pa bo končan predvidoma šele leta 2030. Zakaj in kje se zatika? In kam se bodo preselili študentje iz Akademskega kolegija ter zaposleni v SMG in Pionirskem domu?