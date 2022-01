Dolga pot do komunalne ureditve Kresnic

V nadaljevanju preberite:

V Kresnicah nimajo urejenega kanalizacijskega sistema, zato litijska občina v prihodnjih letih načrtuje gradnjo skoraj deset kilometrov dolgega kanala za fekalne vode in 6,8 kilometra dolgega cevovoda za padavinske vode ter gradnjo male čistilne naprave za tisoč populacijskih enot (PE). Ministrstvo za okolje je za to pomembno naložbo nedavno že izdalo sklep, da občini Litija ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja (OVS). Čistilna naprava naj bi bila zgrajena na parceli, ki ne obstaja, vsaj tako so prepričani na okoljskem ministrstvu.