Devetletna pot do realizacije projekta – skulptura kot magnet za turiste

Družba KPL, ki velja za občinskega gradbinca, je bila pred dvema letoma, natančneje maja leta 2023, izbrana na razpisu za postavitev vodne skulpture na stičišču med Slovensko in Tomšičevo cesto. Na magistratu ta projekt sicer načrtujejo že dobrih devet let, ko so z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije tudi izbrali zmagovalno rešitev. Čemu bo namenjena ta futuristična skulptura v strogem središču mesta in koliko bodo zanjo na magistratu tudi plačali?