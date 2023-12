Gremo na lučke, a z brezplačnim LPP

Na magistratu letos prvič uvajajo novost, s katero želijo spodbuditi trajnostne načine prihoda obiskovalcev v praznično okrašeno Ljubljano. Na ta način želijo zmanjšati tudi število avtomobilov v središču mesta. Tako obiskovalcem omogočajo brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi od 17. ure do polnoči, in sicer od danes, 21. decembra, pa vse do 7. januarja prihodnje leto.

Večina obiskovalcev se odloča, da bo za prihod do strogega mestnega središča uporabila osebno vozilo, to pa pomeni še večji promet in številna napačno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo šibkejše udeležence v prometu. »Ker želimo zagotoviti prijetnejše praznično druženje na prireditvah December v Ljubljani, meščane ter ostale obiskovalce vabimo, da se med 17. uro in polnočjo namesto z avtom vsak dan brezplačno zapeljejo z mestnimi avtobusi,« poudarjajo na ljubljanski občini.

Poleg umika avtomobilov iz središča mesta želijo s tem ukrepom obiskovalcem zagotoviti predvsem varno in udobno vožnjo na prireditve, kjer si bodo lahko ob prijetnem druženju privoščili tudi kozarec kuhanega vina in varno vrnitev domov.

Če se obiskovalci vseeno odločijo za prevoz z osebnim vozilom, pa na magistratu priporočajo, da je vozilo polno zasedeno, da si ga izposodijo oziroma delijo z drugimi potniki (souporaba vozila oziroma car sharing) ali pa ga pustijo na katerem od parkirišč v upravljanju javnega podjetja LPT oziroma na parkiriščih P + R Dolgi most, Barje, Studenec, Stožice, Ježica in Stanežiče. Voznike prosijo, naj vozila parkirajo le na za to označenih površinah in z nepravilnim parkiranjem na zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah ne ogrožajo drugih uporabnikov prostora. V nasprotnem primeru bodo ukrepali mestni redarji, opozarjajo na magistratu.

Ljubljana tretje najbolj osvetljeno mesto

Britanska agencija Reboot SEO Agency pa je ugotovila, da je Ljubljana tretje mesto na svetu, ki je decembra najbolj osvetljeno s prazničnimi lučmi. Agencija s sedežem v Londonu je namreč raziskala mesta, kjer se je osvetlitev najbolj povečala na podlagi zunanjih umetnih luči, meritve pa so opravili v nočnem času med oktobrom in decembrom. »Mesto, ki je najbolj »obsedeno« z božično lučjo, je italijanski Milano z 69,25-odstotnim povečanjem svetlosti mesta ponoči od oktobra do decembra,« so ugotovili v britanski agenciji.

Na drugem mestu z 69,14-odstotnim povečanjem svetlosti je Istanbul. Povprečna svetlost tega zgodovinskega mesta je decembra tretja najvišja v Evropi. »Na tretjem mestu je slovenska prestolnica Ljubljana, kjer se svetlost v božičnem mesecu poveča za 67,57 odstotka. Kljub povečani porabi električne energije v mestu med prazničnim časom pa je povprečna osvetljenost Ljubljane oktobra med najnižjimi v Evropi,« so še zapisali v agenciji Reboot SEO Agency.