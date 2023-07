Izbrali rešitev za dokončanje Plečnikove mojstrovine

V nadaljevanju preberite:

Pri izbiri najboljše arhitekture rešitve za dozidavo in prenovo Baragovega semenišča ocenjevalna komisija pod vodstvom podžupana Janeza Koželja ni imela lahkega dela. Kot so zapisali, je bil namreč natečaj razpisan v času posebne občutljivosti javnosti, stroke in predvsem varstva kulturne dediščine do Plečnikovih del, predvsem potem, ko so bila njegova dela leta 2021 vpisana na seznam Unescove svetovne naravne in kulturne dediščine.