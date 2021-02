Izsiljeni projekt v Renkah propada že leta

Litijska občina ne namerava obnoviti dotrajane brvi čez Savo v Renkah, ki je bila zgrajena pred skoraj tridesetimi leti. Most, ki ima burno zgodovino, nikoli ni pridobil uporabnega dovoljenja in nikoli ni bil uradno odprt. Čeprav je pešačenje na drugo stran reke zaradi dotrajanih pohodnih desk nevarno, objekt uradno ni zaprt. Investitor, torej litijska občina, ga namreč nikoli ni uradno prevzela od izvajalskega podjetja Marking, s katerim je bila v sodnem sporu in je pred leti končalo v stečaju. Pomemben člen tega izsiljenega občinskega gradbenega projekta so tudi nosilne jeklene vrvi. Izstrelki letalskega napada nekdanje JLA na pohorski oddajnik leta so vrv 1991 poškodovali, zato so jo morali zamenjati. Po naših neuradnih informacijah je prav ta jeklenica prispela v Renke, nanjo pa je obešena celotna mostovna konstrukcija.