Janković: Do konca junija v vrtcih podražitve ne bo

»V 23 javnih vrtcih v Ljubljani do konca junija oziroma v tem šolskem letu ne bo nobenih podražitev. Kaj bo septembra oziroma v začetku šolskega leta 2025/2026, pa bomo še videli,« je zatrdil župan Zoran Janković. Na MOL namreč čakajo na učinke nedavnega zvišanja plač v javnem sektorju, šele potem se bo odločalo o morebitnih novih cenah v vrtcih. Končno pa je župan razkril datum slavnostnega odprtja Športnega centra Ilirija, in to kljub temu da bodo uporabno dovoljenje na MOL pridobili šele prihodnji teden.

Od začetka tega tedna pa vse do 17. marca v prestolnici za prihodnje šolsko leto potekajo vpisi otrok v 23 javnih vrtcih. »Prostora je dovolj za vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Gre za otroke iz Ljubljane, ki so stari 11 mesecev ali več. Zagotavljamo pa tudi prostor za mlajše otroke, torej za tiste, ki so se šele rodili in bodo vstopali v vrtce vse do marca prihodnje leto,« pravi Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Tako lahko vlogo osebno oddajo v vrtcu in se s svetovalnimi službami pogovorijo o vseh vprašanjih, jo pošljejo po redni ali elektronski pošti, lahko pa izpolnijo tudi elektronsko vlogo. Ta namreč zajema podatke iz javnih evidenc.

Po 19. maju seznam čakajočih

»Po 17. marcu bodo pregledali vse prispele vloge. Glede na trend v zadnjih letih in padajoče število rojstev tako v državi kot tudi v Ljubljani pričakujemo manjši vpis otrok v vrtce. Tisti starši, katerih otroci bodo sprejeti v vrtec, bodo obvestilo o prostem mestu dobili 8. aprila. Centralni čakalni seznam otrok bomo oblikovali po 19. maju, zato računamo, da bomo v začetku junija vpis v vrtce tudi zaključili,« pravi Fabčičeva.

Hkrati je pojasnila, da od šolskega leta 2018/2019, ko je bilo v ljubljanskih vrtcih 13.582 otrok, je število otrok v vrtcih vsako leto manjše. »Tako je letošnje šolsko leto v ljubljanskih vrtcih vpisanih 12.514 otrok, kar pomeni 1037 otrok manj. Zato smo se odločili za reorganizacijo dela v vrtcih in enako bomo ravnali tudi zdaj.«

Hkrati je starše pozvala k vpisu v krajši program v Vrtcu Hansa Cristiana Andersena, ki poteka dva popoldneva na teden. Namenjen je tistim otrokom, ki iz različnih razlogov v vrtec niso vključeni. Lani ga je obiskovalo od 30 do 40 otrok, je pa ta program zanje koristen pred vstopom v osnovno šolo.

»Večina tujcev, ki ta program obiskujejo, v Slovenijo oziroma Ljubljano pride v zadnjih dveh tednih pred začetkom šole, zato je ta program za te otroke prepozen,« je pojasnila Fabčičeva. Župan Zoran Janković je poudaril, da je za vse otroke s stalnim prebivališčem v Ljubljani dovolj prostora v javnih vrtcih, da je kar 96,6 odstotka vseh otrok na območju MOL vključenih v vrtce in da občina kar tretjino mestnega proračuna namenja za šolsko in predšolsko izobraževanje.

Končno je znan datum odprtja Športnega centra Ilirija, čeprav uporabnega dovoljenja na Magistratu še nimajo. FOTO: Črt Piksi/Delo

O kanalu C0, napovedanih protestih in Iliriji

Na novinarsko vprašanje, kako komentira odločitev UE Ljubljana o začasni ustavitvi pridobitve gradbenega dovoljenja za razvpiti kanal C0, je župan odgovoril, da so na občini sklep prejeli v petek, da ga preučujejo in da bodo odvetniki MOL podali pripombe na zapisnik. »Oddali bomo tudi pritožbo na sklep ljubljanske upravne enote in potem bomo čakali na organe, ki bodo o tem odločali. In šele takrat bomo odločitev komentirali,« je pojasnil Janković.

Ker zaradi pisma podpore Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću protestniki za jutri napovedujejo zaostrovanje svojih aktivnosti in blokado Ljubljane, pa je župan ponovil, da se za svoje besede ne bo opravičil.

»Nimam se kaj opravičevati. Ne vem, zakaj bi komu ugajal,« pravi. In dodal, da ne bo stopil koraka nazaj, saj da ni bil proti protestom. »Nasprotno, to je znak demokratične družbe in mladi so nosilci tega. Imajo vso pravico, da protestirajo tudi v Ljubljani, in temu ne oporekam,« je dodal Janković. Se je pa strinjal, da župansko funkcijo zaseda 24 ur na dan, a znova poudaril, da je pismo podpore poslal v svojem imenu ter brez pooblastila mesta in države.

Glede zadnjega, tokrat že 18. aneksa, ki ga je občina pred dnevi sklenila s koprskim Makro 5 Gradnje za dokončanje kopališča Ilirija, pa je Janković prvič razkril, da bo odprtje 18. marca ob 18. uri. In pri tem dodal še, da prihodnji teden pričakuje tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Osnovna pogodba z Makro 5 Gradnje je bila sklenjena že pred štirimi leti, natančneje 11. februarja 2022, kasneje pa so sklenili kar 18 aneksov.

Vrednost projekta je bila sprva načrtovana v višini okoli 33 milijonov evrov, v rebalansu letošnjega občinskega proračuna pa je projekt ocenjen na kar 68,2 milijona evrov. Bodo pa pri tem projektu na MOL, kot je potrdil župan, prejeli tudi nepovratna sredstva Eko sklada v višini štirih milijonov evrov.