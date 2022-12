Janković novim zdravnikom obljublja stanovanja

V nadaljevanju preberite:

Vsak dan slišimo zgodbe o tem, kako je v prestolnici nemogoče priti do družinskega zdravnika. Iz ZD Ljubljana, ki velja za največji zdravstveni dom v državi, je lani in letos odšlo že 34 zdravnikov družinske medicine. Najbolj kritično pomanjkanje je v enoti Moste - Polje. Na ljubljanski občini pa so nedavno objavili razpis za podelitev koncesij za pet družinskih zdravnikov in pediatrinjo oziroma pediatra, rok za prijavo poteče konec meseca. Ali to torej pomeni, da bodo odhode družinskih zdravnikov na MOL reševali s podeljevanjem koncesij?