Janković odločno proti izredni seji o kanalu C0

Le dan po izredni seji mestnega sveta o problematiki pomanjkanja družinskih zdravnikov v prestolnici so mestni svetniki iz vrst SDS, NSi, Kluba samostojnih svetnikov, Vesne – Zelene stranke in Piratov na župana Zorana Jankovića naslovili zahtevo za sklic še ene izredne seje. Tokrat o domnevno sporni gradnji največjega kohezijskega projekta s področja varovanja okolja pri nas – povezovalnega kanala C0. »Tega sklica ne bom opravil, tokrat ne. Lahko jo skličejo kar predlagatelji sami. Bo pa to spet seja zaradi seje,« pravi Janković.

Dvanajst opozicijskih mestnih svetnikov od župana Jankovića zahteva, naj v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do čiste pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine. Od MOL pa, naj sprejme alternativno rešitev izvedbe kanala C0 po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom, oziroma naj občina pripravi načrt za gradnjo manjših samostojnih čistilnih naprav na Brodu, v Medvodah in Vodicah.

Opozicija zahteva zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. MOL ima pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo kanala C0. Projekt Čisto zate je kar dvakrat preverjala EU.

Po mnenju opozicije bi morali projekt spremeniti tako, da bi se ohranila evropska sredstva, zahtevajo pa tudi, da ustavijo vsa gradbena dela na delu trase kanala C0 in tako ne povzročajo dodatnih stroškov. Po njihovem mnenju bi morala občina tudi pripraviti neodvisne študije o ogroženosti pitne vode zaradi kanala C0, ljubljanski mestni svet pa bi moral odločno obsoditi uporabo fizičnega nasilja nad lastniki zemljišč na trasi povezovalnega kanala.

Z argumenti nad zahtevami opozicije

»Gre za evropski projekt, ki ga je Evropska unija kar dvakrat presojala, in to zaradi pritožbe enega od nekdanjih svetnikov iz vrst SDS, projekt pa smo praktično v 80 odstotkih že končali. Poudarjam, da imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje in 80 odstotkov lastnikov zemljišč je z občino tudi sklenilo pogodbo, s katero so nam dali pravico, da uporabljamo delovni pas levo in desno od povezovalnega kanala C0, kjer je že naše zemljišče,« pravi Janković. Zatrdil je, da bo občina tožila vse, ki jih pri gradnji povezovalnega kanala ovirajo.

O policijskem ravnanju proti aktivistu Alešu Mrzelu, ki ga je pred dnevi na gradbišču na Ježici pridržala policija, pa je dejal: »Gospod Mrzel na tem pasu ni imel svojega zemljišča. On je šel tja delat cirkus.« In dodal: »Enak cirkus se nam dogaja, ko nam javno cesto čez noč prekopavajo in postavljajo svoja vozila na javno cesto. Na občini bomo spoštovali pravno državo in zadeve urejali tako, kot je treba.« Pri tem pa je župan spomnil še, da je eden od glavnih aktivistov, ki preprečuje gradnjo kanala C0, eden izmed večjih lastnikov v Klečah, ki po svojem zemljišču poliva gnojnico.

Projekt je bil izdelan v času, ko je bil ljubljanski župan iz druge opcije, kot sem sam, in ko je bil tehnični direktor na Voki eden izmed vodilnih v stranki SDS. župan Zoran Janković

Na kocki milijonska sredstva

Z zaključkom projekta Čisto zate bodo na MOL zaprli 6400 greznic, iz katerih voda odteka v podtalnico, zatrjuje Janković. Glede finančnih sredstev je še enkrat ponovil, da je 69 milijonov evrov prispevala Evropska unija, 13 milijonov evrov država, 33 milijonov evrov pa so prispevale občine Vodice, Medvode in Ljubljana. »In zdaj pišejo, naj se dogovorimo z Evropsko unijo, da se ta evropska sredstva ne bodo izgubila in naj speljemo kanal C0 ob Celovški. To je tako, kot da bi govorili slepi in gluhi in se ne bi razumeli,« je dodal ljubljanski župan.

Ob tem pa tudi spomnil, da je bil projekt izdelan »v času, ko je bil ljubljanski župan iz druge opcije, kot sem sam, in ko je bil tehnični direktor na Voki eden izmed vodilnih v stranki SDS.« Na občini so sicer preverjali tudi druge rešitve projekta kanal C0, vendar so ugotovili, da so neizvedljive. »Zatrjujem, da bo povezovalni kanal C0 zaključen, in to še letos,« je še dejal ljubljanski župan Zoran Janković.