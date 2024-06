Janković ostro nad Primca: Gre za spodbujanje sovražnega govora!

Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, sicer prvak stranke Glas za otroke in družine, je javnost obvestil, da bo prihodnji torek, 18. junija, predstavil »Priročnik za mame, očete in učitelje za zaščito otrok pred ideologijo LGBTQIA+ v vrtcih in šolah«, in sicer kar v prostorih Mestne občine Ljubljana na Krekovem trgu 10 v sejni sobi. Ko smo župana Zorana Jankovića vprašali, kako komentira dejstvo, da bo predstavitev tovrstnega priročnika potekala kar v občinskih prostorih, je bil nad tem presenečen in pojasnil, da o tem sploh ni bil obveščen.

Ker je torej župan o dogodku izvedel zaradi novinarskih vprašanj Dela, je od pristojnih zahteval odgovor, ali se sejna soba na Krekovem trgu uporablja tudi za tovrstne namene in kaj menijo o predstavitvi tega priročnika. Glede predstavitve omenjenega priročnika Aleša Primca pa so se na magistratu ostro odzvali: »Ne le da gre za zavržno dejanje mestnega svetnika, gre za še mnogo več. Gre za spodbujanje sovražnega govora do skupnosti LGBT+, kar je nesprejemljivo. Junij je mesec, ko obeležujemo Parado ponosa, na pročelju Mestne hiše je izobešena mavrična zastava, župan je že vrsto let njen častni pokrovitelj. V Ljubljani ni prostora za sovražni govor do kogarkoli, smo odprto in vključujoče mesto, kjer različni živimo skupaj v medsebojnem spoštovanju. Tako bo tudi v prihodnje, ne glede na hujskanja in sejanja sovražnosti do drugačnih, kar omenjeni mestni svetnik pogosto počne.«

Predstavitev priročnika Aleša Primca, napovedana za prihodnji torek v prostorih MOL, bo zagotovo odpovedana. FOTO: Blaž Samec/Delo

Večina svetnikov proti predstavitvi

Za mnenje so na občini vprašali tudi svetniške klube in samostojne svetnike, ki prav tako uporabljajo te prostore. Večina se jih z izvedbo predstavitve ne strinja, to so: svetniški klubi Liste Zorana Jankovića, Gibanja svoboda, Socialnih demokratov, Levice in samostojni svetnik Gašper Kromar.

Se pa s predstavitvijo tega priročnika strinjajo v svetniškem klubu SDS, pa tudi samostojni svetnici Mojca Sojar in Jasminka Dedić. Ta sicer pravi, da se z vsebino priročnika ne strinja, meni pa, da bi »z zavrnitvijo predstavitve posegli v temeljne svoboščine svetnika«. Samostojni svetnik Piratske stranke Jasmin Feratović in Tina Bregant, vodja svetniškega kluba samostojnih svetnikov, pa mnenja nista podala.

»Predstavitvi priročnika v občinskih prostorih izrecno nasprotujemo in jo prepovedujemo, o tem bomo obvestili tudi mestnega svetnika Aleša Primca. Načela, ki jih zagovarja, so povsem nasprotna od vrednot, ki jih v Mestni občini Ljubljana živimo: to so strpnost, solidarnost, tovarištvo in spoštovanje,« še dodajajo na magistratu.