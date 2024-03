Kako se bodo spremenile potovalne navade v mestu

V nadaljevanju preberite:

Do leta 2027 se bo delež potovanj z javnimi prevozi v Ljubljani povečal, tako bo 66 odstotkov potovanj z avtobusi, kolesi ali peš, 34 odstotkov pa z osebnimi vozili. To je razvidno iz strateškega dokumenta LPP za obdobje 2022–2027. In kakšen bi moral biti javni prevoz v prestolnici, da bi se vse več prebivalcev odločalo za tovrstni način potovanja? »Časovno konkurenčen, predvidljiv, torej pogost in zanesljiv, cenovno dostopen in udoben,« pravi Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora (IPOP).