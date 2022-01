Komenda prodajala parcele, začinjene z odpadki

V nadaljevanju preberite:

Občina Komenda še ni pridobila okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za ekološko sanacijo degradiranega območja z inertnimi odpadki po postopku prekritja v suhadolski jami, in to kljub temu, da je občinsko vodstvo to napovedovalo do konca decembra lani. Problem je nastal, ker sta lastnici dveh od petih parcel, na katerih so odpadki, podjetji Biotera in Rešet. Da bi razrešili zaplet, se bodo konec meseca sestali vodilni na komendski občini in predstavniki obeh podjetij oziroma njihovi pravni zastopniki ter tudi predstavniki okoljskega ministrstva.