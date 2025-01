Križi in težave z avtobusnimi vozovnicami

Nekateri občani Dola pri Ljubljani so na silvestrovo pri nakupu mesečnih vozovnic za medkrajevni avtobusni promet doživeli neprijetno presenečenje. Zaradi nenadne ukinitve občinske subvencije so morali namesto 29 evrov odšteli kar 55 oziroma 65 evrov. Zakaj na dolski občini prebivalcev o tem niso pravočasno obvestili? In kako to odločitev komentirajo v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP)?

V uredništvu Dela smo prejeli ogorčeno pismo občana Dola pri Ljubljani, ki je želel 31. decembra lani kupiti januarsko mesečno vozovnico za medkrajevni avtobus. Na blagajni ljubljanske avtobusne postaje je izvedel, da je dolska občina ukinila subvencijo za mesečne vozovnice, zato je moral plačati polno ceno. Na občinski spletni strani je kasneje našel zapis in ugotovil, da je bila 27. decembra (torej le nekaj dni pred uveljavitvijo) objavljena zgolj informacija o subvencioniranju vozovnic za medkrajevni avtobusni promet.

Nikjer pa ni bilo jasno in razumljivo zapisano, da se subvencija za mesečne vozovnice ukinja, pravi bralec Dela. Zapisali so tudi, da »občina Dol pri Ljubljani sofinancira del voznine od enkratnih in mesečnih vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu v višini 45.000 evrov na leto«. Javni medkrajevni prevoz sicer izvaja podjetje Arriva.

Na občini zdaj do konca januarja s pomočjo spletne ankete preverjajo mnenje občanov, ali naj občina še naprej sofinancira javni medkrajevni linijski prevoz ali ne. Rezultati ankete kažejo, da skoraj 70 odstotkov občanov podpira sofinanciranje javnega potniškega prometa. Pri tem se pojavlja več vprašanj: od tega, zakaj so na občini le nekaj dni pred začetkom uveljavitve ukrepa sporočili, da se subvencija ukinja, do tega, zakaj zbirajo mnenja, če ukrep že velja. Zanimalo nas je še, katere pravne podlage za to odločitev je imela občina.

Tik pred koncem leta začele veljati višje cene za mesečne vozovnice. Občina Dol pri Ljubljani se je odločila, da teh vozovnic ne bo več subvencionirala. Od prejšnjega ponedeljka spet veljajo nižje cene vozovnic za medkrajevni promet.

Občina: Gre za sofinanciranje delodajalcev

»DUJPP smo 20. decembra lani obvestili, da ne bomo več subvencionirali mesečnih vozovnic. Menimo namreč, da se s tem subvencionira delodajalce. Subvencioniranje enkratnih vozovnic pa bi za zdaj še ohranili. Po ustnem pogovoru s sodelavko sem bil seznanjen, da družba Arriva ne dopušča subvencioniranja zgolj enkratnih vozovnic, čeprav so na DUJPP zagotavljali, da sta način in višina subvencije v pristojnosti občine. Zaradi nastalih težav in zmede smo se zdaj odločili, da stopimo korak nazaj in ohranimo sedanji sistem subvencioniranja za še tri mesece. O tem smo 31. decembra lani obvestili tudi DUJPP,« pojasnjuje Rok Prevc, direktor občinske uprave. Razprava o tem ukrepu je po njegovih besedah potekala tudi na seji občinskega sveta, in sicer med obravnavo proračuna za prihodnje leto. Večina svetnikov se je strinjala, da bi morali to prakso ukiniti, dodaja Prevc.

S tem ukrepom pa da ne vplivajo na odločitev občanov o uporabi javnega potniškega prometa, saj je celoten strošek prevoza delodajalec dolžan povrniti. »Odločitev smo želeli objaviti v občinskem glasilu Pletenice, ki izide sredi meseca. Vendar pa decembra tega ni bilo mogoče objaviti, saj je bil proračun občine za leto 2025 potrjen šele v drugi polovici meseca,« dodaja. Na vprašanje, zakaj sploh zbirajo mnenja občanov, če ukrep že velja, pa odgovarja: »Ukrep smo želeli uveljaviti le za mesečne, in ne za enkratne vozovnice. Vendar smo se zdaj odločili, da zaradi zapletov do konca marca načina subvencioniranja ne bomo spreminjali.«

70 % občanov podpira sofinanciranje javnega potniškega prometa

Ukrep (začasno) zamrznjen

In kolikšne so občinske subvencije za mesečne vozovnice za medkrajevni avtobusni promet? Cena mesečne vozovnice do kraja Senožeti znaša 65 evrov, od tega občani plačajo 29 evrov, preostalo sofinancira občina. Do Dola pri Ljubljani pa cena znaša 54,60 evra in občani prav tako odštejejo le 29 evrov. Na DUJPP pojasnjujejo, da so v družbi Arriva v začetku prejšnjega tedna že vzpostavili sistem za nakup mesečnih vozovnic po nižji ceni, kar pomeni, da subvencije (za zdaj) ostajajo veljavne. In dodajajo, da je odločitev za sofinanciranje vozovnic za občane v medkrajevnem potniškem prometu v pristojnosti občin, in ne DUJPP.

»Težavo glede spremembe občine v zadnjem trenutku pa smo rešili s pozivom koncesionarju, naj spremenjeno nižjo ceno vozovnice takoj implementira v sistem prodaje. Strinjamo se, da je za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa pomembna tudi cena, zato podpiramo odločitve občin, ki se odločajo za subvencioniranje nakupa vozovnic,« še pravijo na DUJPP.