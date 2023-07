Kulturna preobrazba nekdanjega zapora

V nadaljevanju preberite:

Letos mineva 30 let od ideje o spremembi vojaškega zapora v hostel Celica in dvajset let od začetka njegovega delovanja. Ves čas pa sta bila zraven Janko Rožič, arhitekt in urbanist in Vesna Krmelj, umetnostna zgodovinarka, člana KUD Sestava. V njem so zbrani arhitekti, ki so hostel Celico dejansko preobrazili, ter člani, ki zdaj skrbijo za kulturne vsebine v galeriji in na glasbenem odru.