Ljubljana naj bo tudi mesto prihodnosti

Na Ljubljanskem gradu je bilo ob današnjem občinskem prazniku še posebej slovesno, saj so se spomnili 80. obletnice konca druge svetovne vojne, ki sovpada tudi z dnevom Evrope. Ob tej priložnosti so podelili nagrade in plakete glavnega mesta ter naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane. Letos sta ta naziv prejela igralka Milena Zupančič, legenda slovenskega filma in gledališča, ter dr. Danilo Türk, diplomat, pravnik, nekdanji predsednik države, človekoljub in zaslužni profesor.

Letošnjo častno meščanko Ljubljane Mileno Zupančič, znano tudi po vlogi ikonične Mete v filmu Cvetje v jeseni, poznajo generacije starih in mladih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Nisem rojena Ljubljančanka, ampak vse, kar se mi je zgodilo v življenju, je bilo povezano z Ljubljano. Rada imam to izjemno mesto, zato sem Ljubljančanka,« je povedala Milena Zupančič. Nekdanji predsednik države dr. Danilo Türk je dejal, da vidi Ljubljano kot mesto velikih potencialov za prihodnost, in poudaril, da je treba zaupati novim generacijam. »Te imajo pred sabo prihodnost in za sabo potencial, ki je bil do zdaj zgrajen in je velik.«

Dr. Danilo Türk je na izjemni karierni poti med drugim Sloveniji utrl pot v svetovno diplomacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Letošnji prejemniki nagrad mesta Ljubljana so: Inštitut za narodnostna vprašanja, LJUBHOSPIC – Zavod Hospic Ljubljana, Dr. Miha Kos in Ustanova Hiša eksperimentov, Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar in zavod En-Knap. Plakete mesta Ljubljana pa so prejeli Gerontološko društvo Slovenije, Gledališče Glej, dr. Viktor Grilc, pionir slovenske elektronske glasbe Miha Kralj, arhitekt in urbanist Karl Pollak, vodnik reševalnih psov in gorski reševalec Dušan Weber ter Ženski pevski zbor Rozka Usenik, KUD Šentvid nad Ljubljano.

Nagrade mesta Ljubljane so letos prejeli: Inštitut za narodnostna vprašanja, LJUBHOSPIC – Zavod Hospic Ljubljana. dr. Miha Kos in Ustanova Hiša eksperimentov, Mojca Mihelič in EN-KNAP Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo