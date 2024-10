Manj kot desetina ulic poimenovanih po ženskah

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanski občini je 1626 ulic, od tega jih je okoli 800 poimenovanih po moških in zgolj 65 po ženskah. Preostale ulice in trgi imajo stvarna in zemljepisna imena oziroma se imenujejo po dogodkih, pojasnjujejo na magistratu. V Sloveniji je po podatkih statističnega urada največ ulic poimenovanih po Francetu Prešernu, Ivanu Cankarju in Primožu Trubarju, v devetih občinah pa se ceste, ulice in trgi še vedno imenujejo po predsedniku nekdanje skupne države Josipu Brozu Titu.