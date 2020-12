Mestni avtobusi bodo znova vozili

Potem ko je vlada sprostila ukrep o začasni prepovedi izvajanja javnega potniškega prometa, bodo jutri znova začeli voziti tudi mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Kot sporočajo iz javnega podjetja, bodo avtobusi vozili po počitniškem voznem redu, med vožnjo bo obvezna uporaba zaščitnih mask. Potniki bodo na avtobus vstopali posamično, obvezno bo razkuževanje rok z razkužilom, nameščenim pri vhodu. V podjetju tudi pravijo, da bodo avtobuse ob zaključku vožnje vsakodnevno dodatno očistili in razkužili.Z občine pa so v sporočilu za javnost o ponovnem zagonu mestnega prometa dodali, da z jutrišnjim dnem znova uvajajo plačevanje parkirnine na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih v Ljubljani.Pred skoraj mesecem dni je v luči epidemije vlada znova začasno ustavila javni potniški promet. Včeraj je naznanila njegov ponovni zagon, potem ko je napovedala odprtje nekaterih storitvenih dejavnosti, ne pa tudi vrtcev in šol.