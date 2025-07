Mihael Karner: Na Viču gradimo sosesko na steroidih

V nadaljevanju preberite:

Projekt Urbana oaza, nove soseske na območju nekdanje tovarne Tovil, ima dolgo brado, saj se je začel leta 2007. Po dveh letih pritožb bližnjih stanovalcev in kar šestih izvedenskih mnenjih se je dolgotrajni postopek na ljubljanski upravni enoti končal. Investitorji – gre za podjetja v lasti družine poslovneža Mihaela Karnerja in primorskega poslovneža Rajka Hrvatiča – so namreč v začetku junija prejeli gradbeno dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno.