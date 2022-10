Na maratonu bo teklo kar 2873 tujcev

Danes zjutraj se je začel Volkswagen Ljubljanski maraton, 26. po vrsti, ki vsako leto privabi na tisoče otrok, dijakov, rekreativnih tekačev in seveda peščico svetovne elite, profesionalnih maratoncev, ki jim je tek na dobrih 42 kilometrov način življenja. Po zadnjih podatkih Timinga Ljubljana, organizatorja maratona, se je v vse kategorije tekov prijavilo 17.390 tekačev.

Daleč največ, 10.076, je prijavljenih na nedeljske maratone na 42 kilometrov, 21 kilometrov in 10 kilometrov. Na sobotne šolske teke se je prijavilo 6036 šolarjev in dijakov. Na otroški Lumpi tek se je prijavilo 1278 otrok, kar je po besedah organizatorjev zgledna številka. Eden od očetov Ljubljanskega maratona, Gojko Zalokar, nam je povedal, da je na 1. Ljubljanskem maratonu leta 1997 sodelovalo skupno 672 tekačev.

Maratonski turizem

Predvsem pa je zanimiv podatek, da bo tokrat na ljubljanskem maratonu teklo kar 2873 tujcev iz skoraj vseh evropskih držav, kar je 16,5 odstotka vseh tekačev. Žiga Černe iz Timinga Ljubljana je pojasnil, da je bil tako imenovani maratonski turizem pred korono najbolj razvijajoči se turistični sektor. »Delež tujcev na svetovno znanih maratonih, denimo v Londonu, je seveda precej večji. Naš cilj je, da bi v naslednjih letih pridobili do 50 odstotkov tekačev iz tujine.«

Černe dodaja, da je to v oktobru, ko v prestolnici ni več toliko turistov, zagotovo zelo obetavna naložba. Tekači namreč pogosto s seboj pripeljejo partnerje, prijatelje ali pa kar cele družine, ki v mestu ostanejo nekaj dni. Takole čez palec bi lahko ocenili, da bo prestolnica letos z maratonom naštela okoli 12.000 nočitev. To je za oktober, ko v Ljubljani ni več veliko tujih turistov, zgledna številka.

Ljubljanski maraton je najbolj množična prireditev v Sloveniji. Foto Blaž Samec/Delo

V petek so organizatorji v okviru priprav na ta najbolj množični dogodek v Sloveniji, ki privabi skupaj s tekači in navijači ob trasi 50.000 ljudi, že zaprli del centra mesta: Slovensko cesto in Kongresni trg, kjer se bodo odvijali šolski teki, in seveda najlepši med vsemi, Lumpi tek.

Tudi s Kavalirjem do volišč

Po nesrečnem naključju letos datum maratona 23. oktobra sovpada s predsedniškimi volitvami. Kljub začetnim strahovom in dvomom nekaterih, ali lahko tako obsežna in pomembna dogodka sploh izpeljejo na isti dan, ne da bi kakor koli omejevali državljanom osnovno pravico do volitev, kaže, da sta izvajalec Timing Ljubljana in prireditelj maratona Mestna občina Ljubljana, skupaj s sodelujočimi službami, z Državno volilno komisijo dosegla organizacijski dogovor, da bodo omejitve dostopa do volišč čim manjše.

Med drugim bodo v nedeljo vsi avtobusi LPP brezplačni, obiskovalci bodo lahko avtomobile pustili na parkiriščih P+R na vpadnicah v prestolnico, hkrati bodo imeli starejši občani in ljudje s posebnimi potrebami na voljo Kavalirja, s katerim se bodo lahko popeljali do volišča.