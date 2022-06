Nadomestna svetnica namesto nove ministrice

Na rekordno hitro, v tri četrt ure, zaključeni 33. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, so svetniki potrdili mandata nadomestnih svetnikov iz Levice Anžeta Štruklja in Alenke Pirjevec, ki sta sedla v stola Milana Jakopoviča in Aste Vrečko. Med ostalimi kadrovskimi zadevami so poleg mnenj za nekaj ravnateljic in ravnateljev svetniki soglašali, da bo Tatjana Polajnar še tretji petletni mandat direktorica javnega zavoda Šport Ljubljana.

O kadrih, oziroma njihovih prejemkih, so svetnice in svetniki glasovali tudi v drugih točkah. Tako so odločali o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 2022 in o uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev v 2021. Po prvi točki bo Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana prejel 20 odstotkov osnovne plače, 7.811,64 evrov bruto, Uroš Korenčan, Lutkovno gledališče Ljubljana, 10 odstotkov osnovne plače, 3755,60 evrov, Barbara Mihelič, Živalski vrt Ljubljana, 20 odstotkov osnovne plače, 7.222,32 evrov in Ksenija Perko, Mladi Zmaji, 20 odstotkov osnovne plače, 6.677,40 evrov bruto.

Iz naslova prodaje blaga in storitev v letu 2021 bodo prejeli po dvanajst tisoč evrov bruto prejeli Darko Brlek, Mateja Avbelj Valentan, Ljubljanski grad, Barbara Hieng Samobor, Mestno gledališče ljubljansko (MGL) in Blaž Peršin, Muzeji in galerije mesta Ljubljana (MGML), po osem tisoč evrov bodo prejeli Tibor Mihelič Syed, Slovensko mladinsko gledališče (SMG), Uroš Korenčan in Barbara Mihelič, Metka Dariš, Kinodvor bo prejela 3.009,28 evrov ter Nevenka Šivavec, Mednarodni grafični likovni center 12.834,60 evrov.

Center znanosti

Mestni svetniki so sprejeli še odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje bodočega (državnega) Centra znanosti na Trnovem, za revizorja letnih poročil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leta 2022, 2023 in 2024 do imenovali pooblaščeno revizorko Aleksandro Adorjan iz mariborske revizorske družbe Valuta.

Parka Gazel in izbrisanih

Na novo sta bila poimenovana Park Gazel pri Tehnološkem parku in Park izbrisanih, ki je pred vstopom v Center Rog. Na pripombo dovčerajšnje mestne svetnice in sedanje ministrice za kulturo Aste Vrečko, da gre pri poimenovanju slednjega za cinizem MOL in Matjaža Vedeta, da gre za neprimerno izbiro imena, so v občinski komisiji za poimenovanja pojasnili, da so poimenovanje in lokacijo predlagali v Amnesty International Ljubljana in Društvu civilna iniciativa izbrisanih aktivistov ter da predlagano ime na primeren način označuje pomen poimenovanja.