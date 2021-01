Najprej odlok, šele potem zasebnik z denarjem

Tudi ob lanski 240-obletnici rojstva jezikoslovca Jerneja Kopitarja v Vodicah ni bilo narejeno nič za gradnjo Kopitarjevega centra, ki ga vodiška občina snuje že vse od leta 2012. Kljub napovedim, da bodo javno-zasebnega partnerja izbrali do konca lanskega leta, se to ni zgodilo. Izvedba projekta je sicer ocenjena na 15 milijonov evrov.



Občinsko vodstvo je do začetka julija lani zbiralo vloge, s katerimi bi zasebniki izkazali interes za sodelovanje. Kandidati so se javili, pravijo zdaj na občini, vendar mora občinski svet najprej sprejeti odlok o javno-zasebnem partnerstvu. To bo podlaga za objavo javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavili zainteresirani podjetniki, je povedala Majda Peterlin, direktorica vodiške občinske uprave. Tudi če se bo razpis uspešno zaključil, bodo vsi predpisani postopki še nekaj časa trajali. Peterlinova upa, da se bo gradnja lahko začela letos.