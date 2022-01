O prihodnosti najbolj prepoznavne mestne atrakcije

V nadaljevanju preberite:

Strategija razvoja mestnega javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2022–2026 ima poudarke na ustvarjanju kakovostnih, raznolikih in strokovno podprtih vsebin in storitev, tako na področju kulture, turizma, namestitev, kulinarike kakor tudi na področju prireditvene dejavnosti. Skupni imenovalec je zgledno obnovljena in predstavljena kulturna dediščina, ki je lahko temelj ali pa dodana vrednost posameznih vsebin. Strategijo poslovanja za prihodnja štiri leta bodo mestni svetniki potrdili na ponedeljkovi seji.

Poleg naštetega nameravajo v javnem zavodu še v celoti izkoristiti potencial Grajskega griča, tudi z umikom stoječega prometa, in ga z nadgradnjo zdajšnje dejavnosti in umestitvijo novih vsebin, ki se bodo vklapljale v kulturno dediščino, še bolj povezati v celoto z Ljubljanskim gradom. Poleg tega načrtujejo tudi boljšo prepoznavnost Hostla Celica kot nekdanjega zapora, preurejenega v umetniško nadgrajeno in unikatno mladinsko prenočišče, ter ga s širitvijo prenočitvenih zmogljivosti prilagoditi prihodnjim generacijam urbanih popotnikov.