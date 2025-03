Odprtje kopališča Ilirija se najverjetneje zamika

Ljubljanski župan Zoran Janković in Mirzet Šabić, direktor koprske družbe Makro 5 Gradnje, sta prejšnji teden, natančneje 26. februarja, sklenila še en, tokrat že 18. aneks k osnovni gradbeni pogodbi za Športni center Ilirija. S tem se cena za dokončanje tega največjega športnega objekta v prestolnici, vrednega 62,5 milijona evrov, ne zvišuje, ampak se zamika njegovo slavnostno odprtje.

Kot je razvidno iz javno objavljene pogodbe, so na Mestni občini Ljubljana s sklenitvijo zadnjega aneksa z glavnim izvajalcem pogodbeni rok za dokončanje gradbenih del podaljšali do 31. marca. To pomeni, da se bo odprtje Športnega centra Ilirija, na katero Ljubljančani čakajo že več kot dve desetletji, namesto ta mesec najverjetneje zgodilo šele aprila. V javno objavljenem dokumentu med drugim piše še, da se vrednost pogodbe ne zvišuje, ampak da mora družba Makro 5 Gradnje odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so jih strokovne službe ugotovile pri tehničnem pregledu objekta.

Spomnimo, komisija je prvi tehnični pregled kopališča opravila 18. decembra lani in pri tem ugotovila nekatere pomanjkljivosti, večino pa so na občini do ponovnega tehničnega pregleda Ilirije 16. januarja tudi odpravili. Kasneje je komisija namreč ugotovila, da je treba namestiti tudi slušne zanke na recepciji in zvonce za omogočanje dostopa gibalno oviranih oseb v objekt iz garaže. In prav ti dve pomanjkljivosti sta zadržali izdajo uporabnega dovoljenja. Pomanjkljivosti so na MOL prav tako že odpravili.

Znana ura, datum pa ne

Konec lanskega leta je župan Zoran Janković napovedal, da bo odprtje Ilirije do konca januarja. Sredi februarja pa je na novinarski konferenci pojasnil, da bo sredi marca. Kot kaže, se to ne bo zgodilo, saj bo, sodeč po zadnji sklenitvi aneksa k pogodbi z Makro 5 Gradnje, odprtje šele prihodnji mesec. Na Magistratu tudi zdaj ne morejo napovedati točnega datuma, župan Janković zatrjuje le, da bo odprtje ob 18. uri. Zakaj konkretno se spet podaljšuje rok odprtja Ilirije, bo ljubljanski župan najverjetneje pojasnil na jutrišnji redni novinarski konferenci.

Kot je znano, je občina z družbama Makro 5 Gradnje in Lesnino MG Oprema konec januarja sklenila tudi aneks k osnovni pogodbi, v katerem sta se izvajalca zavezala, da bosta opremo v Športnem centru Ilirija vgradila najkasneje do 20. februarja. Po prvotni pogodbi bi morala opremo dobaviti in jo vgraditi do najpozneje 9. decembra lani. Vrednost pogodbe se z aneksom sicer ni spremenila in znaša dobrih 2,4 milijona evrov (z DDV). Na Magistratu so koprski Makro 5 Gradnje (ki je hkrati tudi glavni izvajalec del) in ljubljansko Lesnino MG Oprema za najugodnejša dobavitelja izbrali na razpisu 23. septembra lani.

Uradno pojasnilo o sklepanju aneksov

Osnovna pogodba s koprskim Makro 5 Gradnje je bila sklenjena že pred štirimi leti, natančneje 11. februarja 2022. Prejšnji teden so nam iz mestne hiše posredovali tudi uradno pojasnilo o vseh sklenjenih aneksih k osnovni pogodbi. Kot pravijo, je osnovna pogodba znašala dobrih 53 milijonov evrov (z DDV). »V času gradnje smo sklenili anekse k osnovni pogodbi zaradi številnih razlogov. Prvi je bil ta, da smo v skladu z določili zakona o javnih naročilih uvedli in nominirali vse tiste podizvajalce, ki so se priglasili v postopek gradnje. Gre za anekse od 1 do 9 ter 11, 13 in 16, kjer smo nominirali več kot 40 podizvajalcev, vendar pa so bili sklenjeni brez finančnega povečanja pogodbene cene. Z aneksoma številka 10 in 14 smo podaljšali pogodbeni rok za izvedbo del, ki sta bila prav tako sklenjena brez finančnega povečanja pogodbene cene,« so pojasnili na občini. Z aneksi številka 12, 15 in 17 pa da so naročili dodatna gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter pogodbeno uredili izvedbo nepredvidenih del, podaljšanje roka ter nominacije podizvajalcev. S temi aneksi pa se je povečala vrednost projekta, in sicer za 9,4 milijona evrov (z DDV).

»To predstavlja 17,8-odstotno povečanje vrednosti osnovne pogodbene cene, kar pa ne pomeni podražitev del iz osnovne pogodbe, saj podražitev iz naslova splošne podražitve del na gradbenem trgu, dobave materialov in inflacije nismo sprejeli,« še pravijo na MOL. Vrednost gradnje kopališča Ilirija je sprva načrtovana v višini okoli 33 milijonov evrov, v rebalansu letošnjega občinskega proračuna pa je projekt ocenjen na 68,2 milijona evrov. Občina namreč pri tem projektu računa tudi na okoli štiri milijone evrov nepovratnih sredstev Eko sklada.