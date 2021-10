Plečnikov podhod z novim sijajem, kmalu tudi fontana

Postavitev vodne skulpture pred Konzorcijem se je zamaknila zaradi kompleksnosti izvedbe. Računalniški prikaz: MOL

400.000

evrov naj bi stala postavitev vodne fontane pred Konzorcijem



Obnova za 1,2 milijona evrov

Prehod med parkom Zvezda in Plečnikovim trgom pred Maximarketom je zaradi obnovitvenih del zaprt že od lanske pomladi. FOTO: Voranc Vogel /Delo

Na fakulteti za strojništvo izvajajo študijo vodnih curkov za fontano.

Družba Dema plus z deli v Plečnikovem podhodu začela že maja lani.

Na MOL še ne vedo, katere vsebine bodo v lokalih po prenovi podhoda.

Mestna občina Ljubljana je v središču mesta načrtovala dva večja projekta. Že pred dobrimi petimi leti so se odločili za postavitev futuristične vodne skulpture med Slovensko in Tomšičevo, od ideje o ureditvi zanemarjenega Plečnikovega podhoda, ki povezuje park Zvezda in Plečnikov trg pred Maximarketom, pa je minilo dobra štiri leta. Zakaj projekta še vedno nista uresničena, oziroma kje se zatika?Na javnem natečaju spomladi leta 2016 so na občini izbrali najboljšo arhitekturno rešitev za ureditev vodne skulpture pred Konzorcijem, natančneje v križišču Slovenske in Tomšičeve, tri leta kasneje pa so začeli iskati izvajalca del. Ker je bilo javno naročilo letošnjega februarja razveljavljeno, je bilo neuradno slišati, da je postavitev te futuristične skulpture v središču mesta preložena za nedoločen čas.Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pritrjujejo, da se je uresničitev tega projekta res zamaknila, razlog pa je predvsem pri njegovi izvedbi. »Ta namreč zahteva kompleksnost povezave med geometrijo vodne skulpture, hidravličnimi lastnostmi in prostorom, ki ga omejuje obstoječa infrastruktura.« Hkrati dodajajo, da se na ljubljanski fakulteti za strojništvo trenutno izvaja eksperimentalna študija vodnih curkov za fontano in od rezultatov te študije je odvisna tudi končna realizacija projekta.»Epidemija na samo izvedbo nima vpliva,« zatrjujejo na pristojnem občinskem oddelku. Javno naročilo za ureditev vodne skulpture bo objavljeno po dopolnitvi projektne dokumentacije, na MOL pa ocenjujejo, da bi s postavitvijo lahko začeli prihodnje leto. »Vrednost vodne skulpture je ocenjena na 400 tisoč evrov. V predlogu rebalansa proračuna MOL so sredstva predvidena v letih 2022 in 2023,« dodajajo na občini.Čeprav so na MOL že pred 14 leti delno prenovili Plečnikov podhod, ki so ga Ljubljančani in obiskovalci prestolnice uporabljali predvsem za hitrejši dostop do Kongresnega trga in parka Zvezda, ta nikakor ni zaživel. Pred dvema desetletjema, ko so tam še delovali različni lokali, je bilo v podhodu precej živahno, zadnja leta pa so se ga številni obiskovalci zaradi neznosnega smradu in nesnage izogibali. Ideja za celovito prenovo Plečnikovega podhoda je padla leta 2017, zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja pa se je uresničitev projekta precej zavlekla. Ker so na magistratu konec maja lani z družbo Dema Plus sklenili pogodbo v višini 1,2 milijona evrov (z DDV), nas je zanimalo, zakaj po slabem letu in pol dela še vedno niso končana.»Zaradi razglasitve epidemije so bila dela na gradbišču in dobava blaga okrnjena, posledica tega je tudi podaljševanje pogodbenega roka dokončanja del. Dinamiko izvedbe je delno upočasnila tudi kompleksna arhitekturna zasnova podhoda,« odgovarjajo na oddelku za razvojne projekte in investicije. Na občini želijo s prenovo popestriti in oživiti podhod in ga narediti privlačnejšega, predvsem pa varnejšega za uporabnike.»Obnovili bomo talne, stropne in stenske površine, uredili prostore ob prehodu in javne sanitarije. Po obnovi bo podhod tako dobil povsem novo svežino, pričakujemo, da bo postal ne le prehodni prostor, ampak tudi prostor za srečanja in druženja. Hkrati obnavljamo infrastrukturo, ki poteka skozi podhod in dolgoročno zaustavljamo zatekanje meteorne vode s ploščadi v podhod,« pojasnjujejo. Še vedno pa na občini nimajo odgovora na vprašanje, katere dejavnosti bodo po prenovi v podhodu tudi zaživele. Pravijo le, »da bodo po pridobitvi uporabnih dovoljenj v treh lokalih prostor zapolnili s primernimi vsebinami. Bodisi bodo to vsebine javnih zavodov MOL ali pa se bo potencialne vsebine določilo na podlagi javnega razpisa za tržno oddajo prostorov.« Plečnikov podhod bodo tako predvidoma odprli prihodnji mesec.