Po medenem zajtrku v Hiši kranjske čebele naravnost na Muljavo

Nekoč so po poti od Višnje Gore do Muljave vandrali knjižni junaki, od Desetega brata do Krjavlja, in tudi pisatelj Josip Jurčič je obiskoval šolo v tem srednjeveškem mestecu. Jutri pa bo v spomin na prvega slovenskega romanopisca dobrih dvanajst kilometrov dolga pot spet množično oživela. Start pohoda bo med 7. in 10. uro pred mestno hišo v Višnji Gori. Kdor pa bo imel voljo in moč, bo pot lahko nadaljeval do krške jame, Poltarice in Krke in jo sklenil na Muljavi.

Start Jurčičevega pohoda bo jutri med 7. in 10. uro v Višnji Gori. Za nočitev z zajtrkom v Hiši kranjske čebele je treba odšteti od 50 do 80 evrov. Zavod Prijetno domače z dvema novima turističnima produktoma.

Jurčičev literarni pohod tradicionalno poteka prvo soboto v marcu, vsako leto pa se ga v vseh mogočih vremenskih razmerah udeleži veliko število ljudi iz vse države. Več kot 20 društev, od gasilcev do podeželskih žena in čebelarjev, planinskega društva Polž in ivanške občine, je vpeto v pripravo prireditve in dogajanja ob poti. Sklepna prireditev z bogatim kulturnim in zabavnim programom bo potekala v naravnem amfiteatru muzeja na prostem Jurčičeve domačije na Muljavi. Zbrane bo nagovoril ivanški župan Dušan Strnad, ki v teh dneh nima ravno veliko prostega časa, saj se skrbno pripravlja na dogodek, na katerem bo obudil spomin na 179-obletnico rojstva pripovednika in časnikarja Jurčiča.

Možno spanje v satju

V Višnjo Goro se bo mogoče pripeljati z dvema potniškima vlakoma z ljubljanske železniške postaje, ki s prvega tira odpeljeta ob 7.34 in 9.30, z železniške postaje Novo mesto (Bršljin) pa ob 6.33. S plačilom startnine v višini pet evrov bo za pohodnike organiziran avtobusni prevoz z Muljave in Krke. Pohodniki bodo lahko sodelovali v nagradnem kvizu z naslovom Ob lepi literarni poti, za kar bodo potrebovali kazalko, ki jo bodo prejeli na startu.

Pestro dogajanje bo tudi pred mestno hišo in v njej v Višnji Gori, kjer bo na ogled razstava ilustracij srbskega prevoda Kozlovske sodbe v Višnji Gori in pa v Hiši kranjske čebele, kjer bo zbrane pozdravila maskota Kranjska sivka in jih pogostila z brezplačnim medenim zajtrkom. Kdor bo želel po pohodu prespati v sobah v obliki satja v tem edinstvenem objektu v državi, bo z zajtrkom, vključenim v ceno, odštel od 50 do 80 evrov. Na stojnicah ob poti bodo potekale različne delavnice: stiško pisanje, izdelava Trubarjeve knjige in bakrotisk iz Valvasorjevih časov.

Na Jurčičevini na Muljavi bo potekal bogat kulturni in zabavni program. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Višnjanska osnovna šola, ki jo je obiskoval tudi Jurčič, je po zaprtju dobro poldrugo desetletje samevala in propadala, a so jo obnovili in ji vdahnili novo vsebino. Tudi s finančno pomočjo države in Evropske unije so jo spremenili v Hišo kranjske čebele Apilab, v kateri je zaživelo središče inovativnih tehnologij. Jutri bo v njej tudi razstava naslovnic vseh izdaj Kozlovske sodbe v Višnji Gori.

Objekt, za katerega skrbi občinski zavod Prijetno domače, je namenjen interakciji zgodovinske in kulturne dediščine kranjske čebele. Dobršen del vsebine je namenjen prav čebelarjem. »Odzivi tujih gostov po obisku te edinstvene hiše so izjemni. Pravijo, da gre za sodoben objekt z bogato tradicijo, izvrstnimi spalnimi kapacitetami, in obenem poudarjajo, da to zmoremo narediti samo Slovenci,« je povedal Boštjan Noč, predsednik slovenske čebelarske zveze.

Novosti za obiskovalce

Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače, pravi, da so zaključili s projektoma Jurčičev Izziv, v okviru katerega sta nastala dva nova turistična produkta: Čebelnjak zgodb na Jurčičevi domačiji ter Čebelnjak zgodb v naravi. Čebelnjak zgodb obiskovalcem približa način življenja iz časa Josipa Jurčiča in književnost s poudarkom na pisateljevem bogatem literarnem in novinarskem opusu.

Pohoda v spomin na velikega pisatelja se vsako leto udeleži veliko število pohodnikov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Čebelnjak zgodb v naravi pa obiskovalce popelje na pot petzvezdičnega doživetja, namenjenega družinam. V tem doživetju je za vse starostne skupine nadgrajena Jurčičeva pot od Muljave do izvira Krke ter nazaj na Jurčičevino. Na petih točkah ob Jurčičevi poti so postavljene tudi table z vgrajenim NFC-čipom za pametne telefone. Le funkcijo NFC je treba vključiti in telefon približati čipu, in tako si vsak pohodnik na izbranih točkah lahko ogleda film. Za živo doživetje Jurčičevih literarnih del pa so poskrbeli nekateri znani slovenski igralci: Jernej Kuntner, Nina Ivanič, Rok Kunaver, Jan Bučar in Alenka Tetičkovič.