Poleg trim stez in telovadnih orodij še namizni tenis

Najprej so bile samo gozdne poti in steze ter asfaltni pločniki, potem smo uvozili trim steze, v zadnjih letih pa po Ljubljani rastejo telovadni parki z različnimi napravami in orodji. Poleg petih trim stez je v občini še 35 trim otokov, 23 območij z zunanjimi napravami za fitnes in 13 otokov za ulično vadbo. Samo letos je občina postavili 18 miz za namizni tenis na petnajstih lokacijah