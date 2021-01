Policijska ura je poraz

Med ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa je vlada pred več kot dvema mesecema uvedla splošno prepoved gibanja v nočnem času, kar so poimenovali epidemiološka ura. To se je na tem ozemlju zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. Da je policijska ura poraz, meni dr. Rajko Muršič, profesor z ljubljanske filozofske fakultete. »Je poraz politike, poraz politik in poraz nečesa, kar se predstavlja kot stroka. In ni samo poraz, je tudi razgaljenje dejanskega represivnega bistva evropskih demokracij.« Te tako imenovane demokracije, kot pravi Muršič, so se epidemije lotile s policijo in kaznovanjem, namesto z znanjem. »Resnica evropskih politik je pač represija v službi kapitala.«