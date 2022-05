Prejeli smo

V zvezi s člankom »Tretjega junija bom šel do cerkve in zahteval ključe«, objavljenem v časopisu Delo, dne 12. 5. 2022, Festival Ljubljana pojasnjuje:

Ne držijo izjave priorja Janka Štamparja, in sicer o domnevno »banalnih vzrokih«, ki preprečujejo vrnitev Križevniške cerkve Križevniškemu redu (upravičencu) v naravi. Prav tako ne držijo navedbe, da je Festival Ljubljana podal »kvazi argumente« o obstoju ovir za vrnitev cerkve v naravi. Obstajajo številni prepričljivi in trdni argumenti, podprti s strokovnimi mnenji, ki govorijo v prid temu, da cerkve upravičencu ni mogoče vrniti v naravi. Križanke so namreč enovit in nedeljiv kompleks, vrnitev cerkve v naravi pa bo bistveno okrnila prostorsko enovitost Križank in tudi bistveno otežila izvajanje festivalskih dejavnosti v tem edinstvenem kulturnem središču. Ne držijo navedbe, da je bila Križevniška cerkev vseskozi skladišče in zabavišče z nekaj razstavami. Festival Ljubljana v Križevniški cerkvi redno organizira vrhunske kulturne prireditve, cerkev pa nikoli ni služila kot »skladišče in zabavišče«.

Izjava priorja Janka Štamparja, da bo »3. junija zahteval predajo ključev, če bo treba, s policijo«, je zavajajoča. Pojasnjujemo, da bosta tako Festival Ljubljana kot Mestna občina Ljubljana zoper očitno napačno in arbitrarno odločitev ministrstva vložila tožbo. Do odločitve sodišča odločba o vrnitvi cerkve v naravi ne bo postala pravnomočna, Festival Ljubljana pa je skladno z odločbo zavezan cerkev predati šele po pravnomočnosti odločbe. Festival Ljubljana 3. junija priorju Janku Štamparju tako ne bo izročil ključev in bo cerkev še naprej uporabljal za njen primarni namen (kulturne prireditve), vsaj do odločitve sodišča. Prav tako je zavajajoča izjava priorja Janka Štamparja, da »se bo Križevniški red za preostali del Križank pravno boril naprej«. Pojasnjujemo, da je »preostali del« Križank pravnomočno v solasti Mestne občine Ljubljana in Republike Slovenije ter ni več predmet denacionalizacijskega postopka in »pravnih borb«, povezanih s tem postopkom. Država je zahtevek Križevniškega reda za vrnitev »preostalega dela« Križank v naravi zavrnila, ta odločitev je pravnomočna, Križevniškemu redu pa je določila odškodnino v obveznicah v višini več kot en milijon evrov.

Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana