Prepoved naj velja tudi za prodajalce kostanja

»O povračilu dela najemnin je še prezgodaj govoriti. Še vedno namreč ni jasno, če bo prepoved veljala do konca leta.« Tako je na vprašanje, kako konkretno bodo podjetnikom, ki so najeli gostinske hišice na prazničnem sejmu in od sobote ne smejo več poslovati, vrnili plačilo najemnin, odgovorila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. »Pri tem se bosta morali občina in država povezati ter vsaka svoje breme prevzeti nase,« je odločen Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS)