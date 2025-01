Prva drevesa že odpeljana s helikopterjem

Tako kot so že lansko jesen napovedovali na Magistratu, so v teh dneh začeli urejati Grajski grič. Drevesa in padajoči material so namreč močno ogrožali varnost tako stanovalcev in bližnjih stavb pod pobočjem kot tudi obiskovalcev Ljubljanskega gradu. Zaradi prvega helikopterskega odvoza dreves, predvidenih za sečnjo, so nekatere ceste in ulice popolnoma zaprte. Če bo vreme ugodno, naj bi se tovrstno spravilo lesa zaključilo konec tedna.

Zaradi spravila lesa je cesta na Ljubljanski grad zaprta, dostop pa urejen z vzpenjačo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot so poudarili na ljubljanski občini, bo zaradi varnosti med sečnjo in spravilom 205 dreves vzpostavljena popolna zapora poti na osmih ulicah, in sicer na Osojni poti, Cesti slovenskih kmečkih uporov, Lončarski stezi, Mačji stezi, Grajskem drevoredu, Za ograjami, na Lutkarski poti in Osojni stezi. Ta območja bodo zaprta vsak dan do petka, 17. januarja, med 7.30 in 17. uro, razen Ceste slovenskih kmečkih uporov, ki bo zaprta ves čas trajanja del.

Tudi vlakec Urban na Grajski grič ne bo vozil, zato bo Ljubljanski grad v tem času dostopen le z vzpenjačo. Ob zaporah so vzpostavili tudi fizično varovanje. Druge poti po Grajskem pobočju, predvsem z južne in vzhodne smeri, bodo prehodne. Začasna deponija lesa, ki ga bodo prepeljali s helikopterjem, bo ob Cesti slovenskih kmečkih uporov, manjša pa ob križišču Mačje steze in Osojne poti.

Helikopter les odvaža na začasno deponijo ob Cesti slovenskih kmečkih uporov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kdo izvaja dela

Na razpis, objavljen novembra lani, so na MOL prejeli le eno (skupno) ponudbo. Kot smo že pisali v Delu, je posel, vreden dobrih 1,6 milijona evrov (z DDV), dobil konzorcij družb Tisa, Monterra in Flycom Aviaton, dela na Grajskem griču pa naj bi trajala do marca. Delavci izbranih družb morajo namreč namestiti tudi podajno-lovilne ograje, odstraniti ostanke del in urediti območje.

Posel, vreden dobrih 1,6 milijona evrov (z DDV), je decembra lani dobil konzorcij družb Tisa, Monterra in Flycom Aviaton. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Gozdarska stroka je pri svojem delu avtonomna in sledi načelom sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega upravljanja gozdov. Tako je tudi v primeru urejanja pobočja Grajskega griča v Ljubljani, kjer so upoštevane vse smernice iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov in izdane odločbe,« so se na kritike nekaterih, da je sečnja na Grajskem griču nepotrebna, odzvali v Zavodu za gozdove Slovenije.

Kot so pojasnili, so bile njihove odločitve o poseku dreves sprejete na podlagi smernic iz veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, tehtnih premislekov in strokovnih kriterijev. »V primeru Grajskega griča je Zavod za gozdove sledil tudi mnenju ljubljanske biotehniške fakultete in strokovne komisije, v kateri so sodelovali strokovnjaki z različnih področij. Komisija je na terenu pregledala vsa drevesa, zajeta v strokovnem mnenju, in za vsako posebej ocenila, ali ga je možno arboristično obdelati ali pa je zaradi nagnjenosti, bolezni ali poškodovanosti potrebna njegova odstranitev,« še dodajajo.