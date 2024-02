S prvim marcem višje položnice za komunalo

V petek, 1. marca, bodo začele veljati nove cene za preskrbo s pitno vodo in ravnanje s komunalnimi odpadki. Po besedah Davida Polutnika, direktorja Voke Snage, bodo Ljubljančani in prebivalci primestnih občin za vodo v povprečju plačali od šest do osem odstotkov več kot mesec prej.

Za prav toliko se bodo povišale tudi cene za ravnanje s komunalnimi in nekomunalnimi odpadki. »Za povprečnega porabnika v Ljubljani, ki porabi okoli 13 kubičnih metrov vode na mesec, to pomeni, da bo položnica višja za od 2,50 evra do 3,50 evra,« je pojasnil Polutnik.

Gre za prvo letošnjo podražitev komunalnih storitev v Ljubljani, ki so prejšnji teden potrdili tudi družbeniki Javnega holdinga Ljubljana. »Višina položnice je sicer odvisna od tega, ali živite v bloku ali pa ste priključeni na greznico oziroma ste lastnik male komunalne čistilne naprave,« je dodal Polutnik.

Naj pojasnimo podrobneje: za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, se bo skupni znesek na položnici povišal za 2,56 evra na mesec oziroma z 29,72 evra na 32,28 evra. Za uporabnike, ki živijo v večstanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, se bo skupni znesek na položnici povišal za 1,28 evra na mesec oziroma z 19,48 evra na 20,76 evra. Za uporabnike objektov z malo komunalno čistilno napravo pa se bo skupni znesek dvignil za 3,54 evra na mesec oziroma s 23,94 evra na 27,48 evra. Uporabnike objektov z obstoječimi greznicami pa bodo s 1. marcem bodo prejeli za 3,53 evra višjo položnico.

V občinah, kjer Voka Snaga izvaja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava in odlaganje), se bo znesek na položnici povišal med 6,6 in 7,6 odstotka. Tako se bodo stroški odvoza odpadkov na tri tedne v enostanovanjskem objektu s sedanjih 14,97 evra zvišali na 15,95 evra, kar pomeni povišanje za 0,98 evra na mesec (6,6-odstotno povišanje cen).

Stroški odvoza smeti enkrat na teden v večstanovanjskem objektu se bodo na osebo s sedanjih 6,63 evra zvišali na 7,13 evra. To pomeni povišanje za 0,50 evra oziroma gre za 7,6-odstotno podražitev. Na MOL zatrjujejo, da storitve ravnanja s pitno in odpadno vodo v primerjavi z največjimi mestnimi občinami v Sloveniji še naprej ostajajo najcenejše, storitve ravnanja z odpadki pa so med najugodnejšimi.

Za podjetnike, ki so odlagali gradbene odpadke v zbirnem centru Barje, bo ta storitev po novem plačljiva FOTO: Janez Petkovšek/Delo

Večje spremembe pri odlaganju na Barju

S prvim marcem se spreminjajo tudi pogoji za podjetja in samostojne podjetnike, ki odlagajo gradbene odpadke v zbirnem centru na Barju. Ti so, kot pravi Polutnik, »do zdaj izkoriščali to brezplačno storitev, ki pa so jo na koncu plačali Ljubljančani«. Količina zbranih gradbenih odpadkov na Barju se je namreč s 3000 ton povečala na kar 18.000 ton.

Kot je pojasnil župan Zoran Janković, se je dogajalo, da so zasebna podjetja gradbene odpadke na Barje prepeljali iz drugih krajev, denimo iz Litije. »Za občane Ljubljane in primestnih občin se s prvim marcem ne spreminja prav nič, saj bo odlaganje tovrstnih odpadkov v zbirnem centru na Barju še vedno brezplačno. Za podjetja in samostojne podjetnike pa bo to po novem plačljivo,« je dodal Polutnik.

Sta pa tako župan kot tudi direktor javnega podjetja Voka Snaga ob tem pozvala vse, ki bi opazili nepravilno oziroma nezakonito odlaganje gradbenih odpadkov v naravi, naj to takoj sporočijo ustreznim službam. Na ta način bodo meščani tudi preprečili, da bi se tovrstno nezakonito dejanje nadaljevalo oziroma da bi zaradi plačljivosti storitev v zbirnem centru podjetniki gradbene odpadke začeli odlagati v naravi.

Po Jankovićevih besedah so sicer komunalni delavci skupaj z inšpekcijskimi službami v zadnjih 16 letih »pospravili« okoli 20.000 črnih odlagališč v okolici Ljubljane, predvsem na obrežjih Save, Ljubljanice in krajinskega parka Barje. »Meščane in meščanke prosimo, naj v primeru, da opazijo črno odlagališče odpadkov, to tudi takoj sporočijo! Kazni so sicer zelo visoke, vendar če bo treba, jih bomo še povišali,« je še dejal Janković.