Radarji so občutno umirili hitrost vožnje po mestu

Mestno redarstvo Ljubljana praznuje 30 letnbico delovanja. V tem času so se nekajkrat preimenovali in zamenjali unniforme, hkrati pa je zelo dolgo trajalo, da so sploh dobili polna pooblastila. Kljub začetnim težavam smo se jih navadili in danes 55 uslužbencev mestnega redarstva predstavlja nepogrešljivo enoto v prestolnici.