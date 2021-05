Razgledišče na Starem gradu bo treba odstraniti

V nadaljevanju preberite:



Inšpektorat ministrstva za okolje in prostor (MOP) je velenjskemu podjetju »Avto dom in« izdal odločbo, da mora do 20. decembra letos, na svoje stroške odstraniti razgledno ploščad na Starem gradu nad Kamnikom. V kamniški upravni enoti so se zavili v molk, investitor gradnje in lastnik podjetja Stanislav Knez pa napoveduje tožbo zoper državo. Pisalo se je leto 2018, ko so na kamniški upravni enoti zatrjevali, da tako enostavni objekti, kot je razgledna ploščad, ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Knez je takrat k vlogi priložil kulturno varstveno soglasje, soglasje zavoda za gozdove, odločbo kmetijskega ministrstva o odobritvi posega v varovalni gozd ter mnenje MOP, da glede zahtevnosti objekta ta spada med pomožne objekte in se uvršča med enostavne objekte.