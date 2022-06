S pomočjo EU do manjših domov za starejše

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je v pripravi javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili socialnovarstveni zavodi za gradnjo manjših dislociranih enot – domov za starejše. Vodstvo Doma starejših občanov (DSO) Grosuplje se namerava prijaviti na javni razpis in pridobiti potrebna finančna sredstva za gradnjo dveh manjših domov v občinah Bloke in Sodražica. V vsakem objektu bo na voljo po 24 postelj. Pismo o nameravani gradnji so pred nedavnim že podpisali oba župana in direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn.

Na ministrstvu snujejo javni razpis za gradnjo manjših domov za starejše. Denar naj bi država pridobila iz načrta EU za odpornost in okrevanje. Objekti bodo morali biti energijsko varčni in upoštevati načelo »ne škoduj bistveno«.

Na pristojnem ministrstvu so povedali, da se bo razpis nanašal na ukrep zagotovitve varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, denar pa bo iz načrta Evropske unije za odpornost in okrevanje (NOO). Do leta 2026 naj bi zgradili okoli 35 objektov za 850 oseb na celotnem območju države. Gre za manjše enote institucionalnega varstva starejših z največ 24 posteljami. V objektu bodo morali biti predvideni tudi prostori za izvajanje skupnostnih storitev. Objekti bodo morali biti energijsko varčni in upoštevati načelo »ne škoduj bistveno«.

Dom starejših občanov v Grosupljem. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Gre za načelo, ki je podrobneje razloženo v členu uredbe evropske komisije o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost in se nanaša na šest okoljskih ciljev. Z ministrstva so še sporočili, da bodo upravičeni prijavitelji socialnovarstveni zavodi, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb. Besedilo javnega razpisa je v fazi usklajevanja in ga mora potrditi tako nacionalni organ za NOO kot tudi evropska komisija, zato dodatnih vsebinskih pojasnil še ne želijo razkriti.

Zemljišči imajo,

gradbenih dovoljenj še ne

Direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn je za Delo povedala, da so se podpisniki pisma o nameri zavezali, da bodo izpolnili vse pogoje za uspešno kandidaturo na javnem razpisu, ki naj bi bil objavljen v drugi polovici tega leta. Občini morata zagotoviti zemljišči in pridobiti gradbeni dovoljenji, DSO pa bo vodil gradbeni projekt. V obeh občinah so nam povedali, da že imajo zemljišči, da pripravljajo projektno-tehnično dokumentacijo, gradbeno dovoljenje pa naj bi pridobili v roku enega leta. Sodraški župan Blaž Milavec je povedal, da je bilo v zadnjih dveh desetletjih v domsko oskrbo iz njihove občine vključenih dvajset ljudi. Na podlagi te ugotovitve ocenjujejo, da tudi v prihodnje za domsko oskrbo ne bo večjega povpraševanja, se bo pa povečalo povpraševanje po drugih oblikah oskrbe, kot sta denimo nega na domu in dnevno varstvo.

Prihodnjo sredo bodo slovesno odprli nove prostore v domu starejših Grosuplje. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po besedah Milavca si občina že dalj časa prizadeva, da bi pridobila kakšno od oblik domske javne službe. Država namreč že več kot 15 let ni investirala v novi javni dom za ostarele, zato je sodelovanje občine Sodražica z DSO Grosuplje še kako pomembno, saj bodo po izgradnji dislocirane enote njihovi prebivalci jesen življenja lahko preživljali v domačem kraju, pravi Milavec. Na pristojnem ministrstvu so povedali, da vsebine podpisanega pisma o nameri med občinama in grosupeljskim zavodom ne poznajo, ter da ne bo vplival na izbirni postopek po zaključenem javnem razpisu.

Novi prostori v domu starejših

V DSO Grosuplje v teh dneh zaključujejo lani oktobra začeto investicijo nadzidave osrednjega dela objekta, s čimer bodo pridobili 400 kvadratnih metrov novih površin. V nove prostore bodo namestili osem postelj za začasne namestitve, vanje bodo preselili fizioterapijo in delovno terapijo, pridobili bodo dodatne prostore za skupinske dejavnosti, prireditve, druženja, nove pisarniške prostore za zdravstveno-negovalno in socialno službo, sanitarne prostore za stanovalce in obiskovalce ter nekaj skladiščnih prostorov, je povedala Metka Velepec Šajn. Naložba je dom starejših občanov, v katerem prebiva 187 oseb, stala 1,12 milijona evrov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj bi jim finančne stroške povrnilo. Nove prostore bodo odprli prihodnjo sredo.