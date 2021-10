S posojilom do varne nove osnovne šole v Kamniku

Gradnja šole ne bo ovirala drugih občinskih projektov.

Finančno ministrstvo soglašalo z najemom 10,4 milijona evrov posojila.

V novogradnjo bodo vlili pet tisoč kubičnih metrov betona.



Projekt sofinancira država

Po odprtju nove šolo bodo dotrajano osnovno šolo Frana Albrehta podrli. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Nevarno šolo obiskala ministrica

Šolska ministrica Simona Kustec se je dobro počutila na bodočem gradbišču nove osnovne šole. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Novih 32 učilnic in 18 kabinetov

Pri položitvi temeljnega kamna za novo osnovno šolo je nastala prava gneča. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Danes so položili temeljni kamen za gradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku, s čimer se je tudi uradno začela izvedba tega projekta z več kot desetletje dolgo brado. Gradbena in obrtniška dela so ocenjena na 14,4 milijona evrov, šola pa naj bi bila nared do šolskega leta 2023/24. Začetka gradnje se je udeležila tudi šolska ministrica Simona Kustec.Zaradi šole nobena načrtovana naložba v kamniški občini ne bo neuresničena, je za Delo povedal kamniški podžupan. Finančna konstrukcija je očitno zaprta, saj je občini uspelo pridobiti sklep finančnega ministrstva za najem posojila v višini 10,4 milijona evrov. »Z začetkom uresničevanja projekta smo zelo zadovoljni. Vemo pa, kaj je treba zdaj narediti, saj gre za dolgoročen in obsežen projekt, ki bo trajal dve leti. Nismo še v cilju, imamo pa dober vmesni čas,« se je za boljše razumevanje tega velikega občinskega projekta malce po športno izrazil podžupan Pogačar.H gradnji je verjetno prispevala tudi uspešna kandidatura občine na javnem razpisu ministrstva za šolstvo za sofinanciranje investicij v osnovne šole, saj jim bo država pomagala z 2,3 milijona evrov. No, po končanem razpisu letos spomladi (v športnem žargonu po končani tekmi), občina ni bila uspešna, saj ji je zmanjkala ena sama točka. Toda vlada je zaradi številnih prispelih projektov občin, ki niso bili izbrani na javnem razpisu, v podaljšku tekme namenila za naložbe v osnovne šole dodatnih 39,9 milijona evrov in tako številnim občinam – tudi občini Kamnik – odobrila prepotrebni denar.Pogačar je povedal, da sicer dobrodošel državni denar ni bil ključen za začetek gradnje, saj je občina vse od leta 2018 v šolski sklad namenjala milijon evrov na leto. Poleg tega bo tudi povprečnina, ki jo država namenja kamniški občini, v primerjavi s povprečnino iz leta 2018 po novem višja za 1,6 milijona evrov. »Res pa je, da bi brez državnih sredstev prišlo do zamika gradnje zunanjih igrišč, ki jih bosta uporabljali obe sosednji osnovni šoli, šola Frana Albrehta in šola Toma Brejca,« je pojasnil Pogačar.»Danes je srečen dan,« se je položitve temeljnega kamna razveselil ravnatelj osnovne šolein dodal, da gre za velik korak vseh deležnikov pri gradnji. Kamniški županje napovedal brnenje gradbenih strojev v dveh tednih, da bo nova šola zadostovala za naslednjega pol stoletja in med drugim tudi, da je snovanje projekta imelo za posledico veliko neprespanih noči uslužbencev občinske uprave.Šolska ministricapa je razkrila, da je tudi sama obiskovalo osnovno šolo Frana Albrehta, ki jo je pred časom obiskala in pri tem opazila, da so razredi in klopi še zmeraj isti, le hodniki so manjši zaradi postavitve začasnih montažnih učilnic. Dodajmo, da šola potresno in požarno ni varna, zato jo nameravajo po končani novogradnji podreti.Vodstvo kamniške občine je avgusta podpisalo pogodbo za gradnjo šole z izbranim izvajalcem na javnem razpisu, podjetjem Kolektor Koling. Zasnova objekta z dobrimi osem tisoč kvadratnimi metri skupne bruto površine bo deloma armiranobetonska, deloma jeklena. Projekt določata dve ločeni dilatacijski enoti, ki sta povezani z osrednjim mostnim elementom.Porabljenih bo več kot 250 ton jekla za nosilno konstrukcijo, pet tisoč kubičnih metrov betona in 550.000 kilogramov armature. Ves ta material bodo porabili za gradnjo šole, v kateri bo 32 sodobnih učilnic in 18 kabinetov za učitelje z urejenimi električnimi in strojnimi napeljavami za ogrevanje, prezračevanje in ohlajanje prostorov. Hkrati bo z izbranimi materiali poskrbljeno tudi za prostorsko akustiko, ki se bo prilagodila glede na različne programe. Celotni objekt bo zaključen z ravno streho in fasadno opno iz ekspandirane pločevine.