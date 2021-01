Stanovanjska gradnja dobila dodaten zagon

V številnih delih glavnega mesta se kljub drugemu valu epidemije dela na gradbiščih niso ustavila. Ker so nekateri domači in tuji investitorji po večmesečnem čakanju končno dobili vsa potrebna dovoljenja, so z gradnjo lahko začeli šele lani jeseni oziroma konec leta. Preverili smo, kje in kdaj bodo (nadstandardna in razmeroma draga) stanovanja na voljo in kakšno je zanimanje kupcev.