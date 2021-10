Termit zdaj razjezil še svetnike

V nadaljevanju preberite:

Ker je po naročilu družbe Termit po okoliških zemljiščih ljubljanski geološki zavod izvajal vrtine, so njihovo početje tokrat moravški občinski svetniki pospremili s protestno izjavo. Dela naj bi več mesecev potekala brez ustrezne dokumentacije, dovoljenj in soglasij. V moravškem Termitu vse obtožbe zavračajo, češ da jih izvajajo v skladu s predpisi in izdanimi dovoljenji. Z direkcije za vode pa so sporočili, da niso izdali nobenega dovoljenja.