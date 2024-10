Toplo vreme in lučke že v Ljubljani

Marsikateri obiskovalec glavnega mesta je bil danes precej začuden, ko je na Petkovškovem nabrežju zagledal delavce Javne razsvetljave. Ti so namreč že včeraj v strogem mestnem središču začeli nameščati novoletno okrasitev.

Če so lani z okraševanjem začeli 12. oktobra pa so tokrat z deli začeli slab teden prej. Tako kot lani se tudi letos okraševanje mesta zdi nekoliko nenavadno, saj so temperature precej neobičajno visoke za ta letni čas.

Mestna občina Ljubljana vsako leto lučke prižge na petek pred prvo adventno nedeljo. To pomeni, da bo prestolnica praznično okrašena že 29. novembra. Letošnja tema je »«Vesolje življenja«, kar združuje veselje in vesolje, avtor praznične okrasitve pa je tudi letos Urban Modic.

Ljubljanska občina vsako leto namenja približno enako vsoto proračunskega denarja za okrasitev mesta, in sicer okoli 220.000 evrov, izobesili pa bodo okoli 50 kilometrov lučk.

Na drevesa, drogove in objekte bodo izobesili okoli 50 kilometrov lučk. FOTO: Črt Piksi/Delo

Občina vsako leto za novoletno okrasitev porabi okoli 220 tisočakov. FOTO: Črt Piksi/Delo