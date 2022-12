Tudi novi parkomati ne bodo vračali denarja

Parkomati v mestu so okorni in zastareli. Če plačamo točen znesek in pritisnemo zeleno tipko, na izpis parkirnega listka čakamo nerazumljivo dolgo. Plačilo s pametnim telefonom je včasih mogoče, pogosto pa tudi ne. Bančnih kartic pa ljubljanski parkomati preprosto ne sprejemajo. Župan Zoran Janković priznava, da so parkomati v prestolnici resnično zastareli, da pa jih počasi zamenjujejo. »Novi parkomati denarja še vedno ne bodo vračali, bo pa po novem mogoče plačilo z bančnimi karticami.«

Približuje se tudi čas, ko bodo morali v mestu stanujoči brez garaže ali svojega parkirnega mesta ponovno zaprositi za dovolilnico za parkiranje na javnih parkirnih mestih. V prostorih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) so dovolilnice že začeli izdajati. Andrej Orač, direktor LPT, je pojasnil, da bo letošnje razdeljevanje parkirnih dovolilnic nekoliko spremenjeno, saj želijo občanom olajšati postopek pridobivanja dovolilnic in se hkrati izogniti gneči, ki zaradi množičnega povpraševanja nastaja zlasti decembra in januarja.

Spletna rezervacija termina

»Dovolilnice izdajamo od 6. decembra do 28. februarja prihodnje leto, vsak delovnik med 9. in 17. uro. V tem obdobju bomo kot novost uvedli izdajo dovolilnic tudi ob sobotah med 9. in 13. uro,« je povedal Orač. Ključna novost pa je spletna rezervacija termina za izdajo dovolilnic.

»Uporabnik bo lahko z registracijo na spletnem portalu narocanje.lpt.si videl razpoložljive termine in si rezerviral termin. Po izboru termina bo s SMS-sporočilom in na elektronski naslov dobil potrditev rezervacije, en dan pred rezerviranim terminom pa v obliki SMS še opomnik za rezervirani termin.«

Spletna rezervacija termina bo sicer omogočena za delovne dni, torej od ponedeljka do petka. V soboto pa bomo lahko šli po dovolilnico, ne da bi se prej spletno prijavili. Dovolilnice bodo izdajali v pritličju avle na sedežu družbe na Kopitarjevi ulici 2. Direktor Orač in župan Janković sta posebej opozorila, da morajo imeti stanovalci za pridobitev dovolilnice seveda s seboj veljavno prometno dovoljenje, osebni dokument, številko stanovanjske enote (Gurs) in davčno številko, sicer dovolilnice ne bodo mogli dvigniti.

Cene dovolilnic se v primerjavi z lani niso spremenile. Za parkiranje v coni 1 boste tako odšteli 100 evrov na leto. V coni B je za prvo dovolilnico treba plačati 100 evrov, za drugo 200 evrov. V coni 3 pa je za prvo dovolilnico treba odšteti 60 evrov, za drugo 120 in za tretjo 180 evrov.

Župan Janković je potrdil, da je imel včeraj sestanek z direktorjem Elesa Aleksandrom Mervarjem in direktorjem Energetike Ljubljana Samom Lozejem, pogovarjali pa so se o ceni električne energije in morebitnih težavah pri dobavi. Župan Janković je ob tem zatrdil, da redukcij elektrike v Ljubljani ne bo.

Kmalu avtobusi na vodik

V Ljubljani od septembra vozi testni avtobus LPP na vodik. Sodobne avtobuse na vodikovo tehnologijo, proizvaja jih Caetano HV City Gold na Portugalskem, uporablja že kar nekaj evropskih mest. Za omenjeni testni avtobus so na sedežu Energetike Ljubljana instalirali premično polnilnico vodika, kar pa seveda ni rešitev za polnjenje celotnega voznega parka avtobusov. Župan Janković ni natančno odgovoril na vprašanje, koliko avtobusov na vodik bo v prvi fazi vozilo po Ljubljani.

Polnjenje vodikovega avtobusa na prenosni polnilnici v Ljubljani. Foto Gašper Boncelj

»To je stvar pogajanj in cene. Ampak pred tem moramo zagotoviti polnilnico, za kar bomo kmalu objavili tudi razpis.« Vodikovi avtobusi imajo ničelne izpuste, poleg tega jih na črpalki zelo hitro napolnijo. Hkrati je tudi prevožena razdalja z enim polnjenjem že zdaj primerljiva z običajnimi avtobusi. Oba parametra sta pri električnih avtobusih slabša: polnjenje traja ure, hkrati pa tudi doseg še ni primerljiv z avtobusi na nafto.