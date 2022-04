V Ljubljani napovedali uporabo različnih energentov, tudi vodika

Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci napovedal, da bosta v prihodnjih letih – in desetletjih – zaradi sedanje ukrajinske krize najpomembnejši vprašanji hrana in energetika. Hrana bo zanesljivo dražja, na energetskem področju pa napoveduje uporabo različnih energentov. Pogodba za indonezijski premog se bo prihodnje leto iztekla – doslej zadnja ladja je pripeljala nenormalno poceni premog, naslednja bo pripeljala nenormalno drag premog.

V Energetiki Ljubljana že analizirajo srbski in bosanski premog, župan pa pričakuje, da bo čez tri leta premog vir za petino energije v Ljubljani. Poraba biomase se bo s 25 odstotkov povečala na 35 odstotkov, plinske turbine, ki jih bodo poskusno zagnali že v letošnjem poletju, pa bi predvidoma dale od 50 do 60 odstotkov energije, proizvajale bi tudi elektriko. Razpis za koncesionarja za sežigalnico pričakuje maja.

Sončne celice

Na področju res obnovljivih virov pa napoveduje Zoran Janković namestitev sončnih celic na 200 streh javnih zgradb v Ljubljani – vseh, razen spomeniško zaščitenih, pri tem pa še dve veliki sončni elektrarni, vsaka s po 40.000 površinskimi metri, na strehi nove garaže LPP pri Celovških dvorih in na strehi centralne čistilne naprave. Mini hidroelektrarna pa je predvidena po obnovi (krožne) plovne poti pri sotočju Ljubljanice in Grubarjevega kanala pred Portalom.

Predvidena je tudi elektroliza vode za pridobivanje vodika kot prihodnjega pogonskega goriva za mestne avtobuse. Od nekaj več kot dvesto sedanjih mestnih avtobusov jih 98 že vozi na zemeljski plin, v petih letih pa naj bi opustili vse dizelske avtobuse in kot pogonsko gorivo uporabljali zemeljski plin, vodik in elektriko.

Ukrajinski otroci

V vse ljubljanske osnovne šole sprejemajo ukrajinske otroke, jih razmestijo v primerne razrede in jim poskušajo zagotoviti tudi čim več popoldanskih dejavnosti. Župan je opozoril na OŠ Livada, ki je bila že pred dvema letoma razglašena za najbolj multikulturno šolo v Evropi. V petek je bilo v ljubljanskih osnovnih šolah 17 otrok, 47 jih je bilo nameščenih v hostlu Celica. Bolj so problematični vrtci, za katere župan pričakuje, da bo vlada čim prej skrajšala postopek, potem pa bodo toplo sprejeli vse otroke.

Vsaka vlada se mora zavedati, da je Ljubljana edino glavno mesto Slovenije, zato tudi od prihodnje župan Zoran Janković pričakuje korektno sodelovanje. Tudi doslej so vsem ministricam in ministrom ob nastopu vlade poslali pisma s predlogi, kaj bi bilo treba narediti.

Visoke gradnje

Vsa dela pri obnovah šol po programu so zaključena, zadnja OŠ Miška Kranjca, včeraj je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za vrtec Pedenjped. Po novem programu naj bi se julija začela obnova OŠ Savsko naselje, v letošnjem programu je še prizidek k OŠ Sostro in igrišči pri OŠ Vrhovci in Trnovo.

Prenova Roga poteka po planu, občina išče izvajalca za obnovo Petkovškovega nabrežja mimo Roga med Resljevo in Rozmanovo, promenada se bo nadaljevala proti Cukrarni in prihodnjem stanovanjskem naselju na Povšetovi. Zaključuje se prenova 156 mestnih stanovanj na Rakovi jelši, ko bo zaključena, se bodo izvajalci preselili na sosednje zemljišče, kjer bo zraslo novo stanovanjsko naselje Rakova jelša II.

Gradnja novega kopališča Ilirija se je začela, starega bazena ni več, kopljejo gradbeno jamo za nov bazen. Župan do julija pričakuje gradbeno dovoljenje za vevški bazen, še letos tudi gradbeno dovoljenje za velik projekt Atletskega centra v Šiški.

Prihodnji ponedeljek bo predstavitev projekta Emonika, na področju med Masarykovo in Vilharjevo so sicer štirje naložbeniki: madžarska Mendota z Emoniko (župan je bil v soboto v Budimpešti na pogovorih v banki OTP; v nedeljo pa je spremljal volitve v Srbiji v Beogradu), SŽ, ki bodo gradile avtobusno postajo in poslovno stavbo, slovaški Corvin, ki bo gradil ob Vilharjevi in na območju Veletekstila ob Masarykovi, ki bo po obnovi štiripasovna, medtem ko je nov podvoz s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh pod progo na Šmartinski skupni projekt MOL in države (DRSI). Na področju sedanje avtobusne postaje pa bo park.

Nizke gradnje

Dela pri obnovi ceste v Črni vasi lepo napredujejo, trenutno zabijajo 5000 pilotov 12 metrov globoko. Župan je pohvalil stanovalce in se jim zahvalil za strpnost, saj je cesta gradbišče med 7.30 in 16.30. Za bližnjo Ižansko cesto je za pol gradbišča pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec, ki bo poleti začel delati. Tudi z obnovo kanalizacije, ki bo na območju med Ižansko in Golovcem v celoti obnovljena do konca prihodnjega leta.

Industrijska cesta v Zalogu je dokončana do dveh tretjin, na trasi zadnjega odseka do Zaloške so odkupljene nepremičnine, gradbeno dovoljenje pa je tik pred pridobitvijo. Na Zaloški je predvideno še eno krožišče, tako da v Zalogu ne bo več težkega tranzitnega prometa.

Čistilna akcija Čistilna akcija bo namesto prejšnje prihodnjo soboto, velika mestna družina bo sodelovala v akciji v Tivoliju, na Gradu, na PST in pri Koseškem bajerju, sicer pa vsi vabljeni na akcije v svojih četrtnih skupnostih.

Mesto dreves

MOL bo letos posadila še 280 novih dreves, na vrsti bo obnova drevoreda ob Cesti v Gorice, kjer so mestna najemniška stanovanja – in o čemer je v teh dneh spraševal Milan Jakopovič, mestni svetnik Levice. Ljubljana je bila še tretjič zapored razglašena za mesto dreves. Na pritožbe nekaterih meščanov, da so nekatera drevesa previsoka, pa župan Zoran Janković odgovarja, da dreves ne obglavljajo, redno pa zanje skrbijo, in da je v vročini tudi senca dobrodošla.

V parku Zvezda bo v četrtek, 7. aprila, spet oživel paviljon, v katerem bodo ob četrtkih in petkih popoldne in ob sobotah in nedeljah opoldne muzicirali dijaki in študentje ljubljanskega konservatorija za glasbo.

Turisti se vračajo, v drugi polovici maja pričakujejo 6000 navijačev v Stožicah, kjer bo pokalni finale odbojkarskih ekip tako v moški kot ženski konkurenci, kjer bosta v obeh nastopila dva italijanska kluba, v moški proti poljski in v ženski konkurenci proti turški ekipi. Župan je pohvalil Odbojkarsko zvezo Slovenije, ki je pridobila tudi finalno tekmo v moški konkurenci, ki bi sicer morala biti v Rusiji.