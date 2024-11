V Nami bo delo izgubilo 54 zaposlenih

Ob prenovi veleblagovnice Nama bo službo izgubilo 54 zaposlenih v hčerinskem podjetju Nama IN, ki se ukvarja s trgovinsko dejavnostjo. Z zaposlenimi in sindikati smo že v pogovorih, so sporočili z uprave Name.

Družba Nama se bo prihodnje leto namreč lotila obsežne arhitekturne prenove in preoblikovanja veleblagovnice v središču Ljubljane. Prenova bo obsegala celovito preobrazbo stavbe, »ki jo bo spremenila v sodobno nakupovalno in družabno središče z modnimi, gastronomskimi in drugimi vsebinami«, so zapisali.

Število zaposlenih v Nami IN je sicer od zadnjega leta že upadlo. Nama IN je imela namreč ob koncu 2023 skupaj 63 zaposlenih, poleg tistih v ljubljanski veleblagovnici še uslužbence v splošnih službah, navaja STA.

Namesto trgovinske, nepremičninska dejavnost

Trgovsko podjetje Nama, ki je najbolj znano po blagovnici ob Slovenski cesti v Ljubljani, se od leta 2021 ukvarja z nepremičninsko dejavnostjo, trgovsko dejavnost pa so, kot smo poročali, takrat prenesli na hčerinsko podjetje Nama IN.

Pred časom so imeli v Sloveniji več blagovnic, vendar so jih prodali, nazadnje so pred petimi leti prodali zadnji delež v nekdanji nepremičnini blagovnice v Škofji Loki. Reorganizacija podjetja, katerega lastništvo si delita zavarovalnici Generali in Zavarovalnica Triglav, se nadaljuje, zdaj so na hčerinsko družbo prenesli trgovsko dejavnost.

Lani je nemška posebna družba za upravljanje Katera P11, ki je pod okriljem nepremičninskega sklada KGAL, od Zavarovalnice Triglav in Generalija odkupila delež v Nami in postala večinska lastnica družbe. Nemški nepremičninski sklad KGAL ima okoli 16 milijard evrov premoženja, je razvidno iz njihove spletne strani. V Sloveniji je že lastnik polovice družbe Trigal.