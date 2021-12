V prihodnjih treh letih do 570 neprofitnih stanovanj

V nadaljevanju preberite:

Na zadnji letošnji seji so mestni svetniki (pričakovano) potrdili povečanje namenskega premoženja občinskega stanovanjskega sklada. Z dobrimi 4,4 milijona evrov dodatnega kapitala, ki so ga zagotovili iz občinskega proračuna za leto 2022, bo sklad prihodnje leto lahko uresničil več stanovanjskih projektov in začel priprave na gradnjo največje soseske s 361 neprofitnimi stanovanji na Povšetovi. V prihodnjih petih letih se tako obeta kar 1006 novih javnih najemnih stanovanj.