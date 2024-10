Zaradi žab zapora ceste za več kot leto dni

V krožišču ceste v neposredni bližini grosupeljske občinske stavbe je bil v sredo popoldne manjši, a po besedah udeležencev, pomembni protest zoper samovoljo občinskih veljakov pod vodstvom župana Petra Verliča iz vrst SDS. Okoli 50 ljudi, zbranih iz treh različnih civilnih iniciativ, je približno 20 minut nekoliko upočasnilo promet, nato so se zbrali pred občinsko stavbo. Tam pa so opozicijski občinski svetniki ugotovili, da je župan Verlič nadaljevanje 9. redne seje in 10. redne seje občinskega sveta tik pred zdajci odpovedal.

Pred občinsko stavbo so se tako zbrali predstavniki kmetov, tistih, ki imajo težave z romsko problematiko, in pa prebivalci Krajevne skupnosti (KS) Račna. Slednji so ogorčeni nad tem, da bo grosupeljska občina, ne da bi se s krajani posvetovala, za neverjetnih 16 mesecev zaprla cesto, saj se bodo gradili podhodi za žabe.

»Izvedba ukrepov projekta Life Amphicon za dvoživke in rekonstrukcija ceste Mlačevo-Rašica v dolžini od 1,080 kilometra do 4,135 kilometra se bo izvajala v okviru mednarodnega projekta Life Amphicon, pri katerem sodeluje devet projektnih partnerjev. Vsebinsko in finančno je za izvedbo ukrepov za dvoživke in rekonstrukcijo ceste odgovorna Direkcija za infrastrukturo, ki je partner omenjenega projekta,« so povedali na občini Grosuplje. Kot lahko preberemo na uradnih straneh projekta, pa je osrednji cilj izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje evropska direktiva o habitatih v šestih izbranih Natura 2000 območjih v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji.

Krajani KS Račna so ogorčeni, ker bo grosupeljska občina, ne da bi se z njimi posvetovala, za 16 mesecev zaprla cesto zaradi gradnje podhoda za žabe. FOTO: Gordana Stojiljković/ Delo

Občina: Protest ni bil prijavljen

»Gre za številne nepravilnosti, saj občinska uprava krši poslovnik, njihova ravnanja pa so nesprejemljiva,« je povedal organizator protesta Rajko Palčar, sicer opozicijski občinski svetnik na listi SLS, medtem ko je svetnik Renato Bedene iz vrst Gibanja Svoboda glasno prebral sporočilo občinske uprave, da seja odpade. »Niti razloga niso navedli, to je neverjetno, ljudje so se pripeljali iz Hrvaške, Maribora in od drugod. Glede na to, da smo tukaj zbrani le svetniki iz opozicijskih vrst, je jasno, da so svetniki iz vrst SDS vedeli, da seje občinskega sveta ne bo. Očitno se je župan prestrašil,« je povedal Bedene.

Kot so pojasnili iz županovega urada, je bila »seja odpovedana, ker je bila občinski upravi 9. oktobra s strani svetnika Rajka Palčarja posredovana pobuda krajanov KS Račna. V njej je bilo navedeno, da bo 16. oktobra izveden protestni shod prebivalcev pred upravno stavbo občine brez navedbe ure, kar je tudi edini znani razlog sklicanega shoda. O tem je občinska uprava preventivno seznanila Policijsko postajo Grosuplje, saj shod ni bil prijavljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Na dan sklicane seje občinskega sveta se je nekaj pred 16. uro pred občinsko stavbo zbralo večje število ljudi (od 40 do 50), ki so predstavljali tveganje, da bo izvedba že sklicane seje občinskega sveta ogrožena in bo njen potek moten. Zato se je župan zaradi varne izvedbe je odločil za odpoved seje in njeno preložitev, s čimer so bili vsi svetniki seznanjeni«.

Občinski svetnik Renato Bedene iz Gibanja Svoboda je na policiji podal kazensko ovadbo zoper vodstvo občine Grosuplje. FOTO: Gordana Stojiljković/ Delo

Železniško progo zgradili v 15-tih mesecih

To pomeni, da so na občini že 9. oktobra vedeli, da bo seja odpadla, le da o tem niso obvestili opozicijskih svetnikov. Palčar je v dopisu občini, ki ga je poslal 8. oktobra, med drugim poudaril, da ne gre za nasprotovanje projektu, »a da dinamika izvajanja investicij kaže samovoljo izvajalcev del, saj se ta izvajajo v nenavadno dolgih časovnih intervalih«, medtem ko ovire, zapore in omejitve zadnja leta že tako močno ovirajo ustaljen način prebivanja. Kot navaja, »smo izpostavljeni komunikacijskemu molku, podcenjujočemu odnosu investitorjev do prebivalcev«, od župana Verliča pa pričakujejo, da bo do 20. oktobra organiziral javno predstavitev stališča o dopustnosti poseganja v bivalni prostor krajanov.

»Podhod za žabe bodo gradili 16 mesecev, medtem ko je bila, denimo železniška proga Grosuplje-Kočevje, dolga 49 kilometrov davnega leta 1893, zgrajena v 15 mesecih,« je bil ogorčen Palčar. »Upam, da župan sliši tele piščalke, saj je bil namen protesta, čeprav kratkega, dosežen,« je še prepričan.

Krajani: Ne gre le za cesto, ampak za ignoranco

Kot je povedal predstavnik kmetov celotne Radenske doline Janez Valentinčič, ne gre le za »žabjo« cesto, temveč za vse sankcije, ki so jih deležni zaradi krajinskega parka Radensko polje, katerega soustanovitelj je občina Grosuplje. »Zemlja je naša, oni pa odločajo, kaj bomo mi na tej zemlji počeli,« je ogorčen Valentinčič. »Ignorirajo nas in delajo brez naše vednosti. Nobene diskusije ni, niti denimo zdaj zaradi gradnje kanalizacije oziroma zapore ceste Račna-Mlačevo, saj bo to močno otežilo naše življenje. Dejstvo je, da bomo težko dostopali do šole, zdravstvenega doma, saj bo edina mogoča pot skozi gozd po kolovozu ali preko Ilove gore. Tam pa je promet za avtobuse ali tovorna vozila nedostopen, saj se dve vozili na tej cesti nikakor ne moreta srečati, » je povedal protestnik Kristjan Bukovec.

Kot je napovedal Benede, sta skupaj s Palčarjem po protestu odšla na policijo, kjer naj bi zoper vodstvo občine podala kazensko ovadbo, »ker so nam bile kot občinskim svetnikom kršene pravice, saj nismo mogli opraviti svoje naloge izvoljenega funkcionarja«. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so policisti v sredo spremljali zbiranje več oseb pred občinsko stavbo v Grosuplju. »Ker zbiranje ni bilo prijavljeno, so policisti zbiranje spremljali po uradni dolžnosti, vendar pri tem niso obravnavali kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj. Preverjanje določenih okoliščin zbiranja se še preverja in bo v primeru zaznanih kaznivih ravnanj izveden ustrezen postopek,« so še dodali na PU Ljubljana.