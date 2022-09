Zgradili nov vrtec, občinsko sramoto pa porušili

Zaradi dotrajanosti objekta vrtčevske enote Najdihojca je litijska občina zgradila nov vrtec, starega pa podrla. Gre za uresničitev projekta z zelo dolgo brado, ki pa so ga uspešno pripeljali h koncu. Pred kratkim so v osem vrtčevskih oddelkov že sprejeli 138 malčkov prvega in drugega starostnega obdobja. Naložba z zunanjo ureditvijo in opremo je stala 4,5 milijona evrov, finančna sredstva je primaknila tudi država. Slavnostno odprtje z zakusko bo potekalo jutri ob 11. uri na parkirišču pred vrtcem.

Liljana Plaskan, ravnateljica Vrtca Litija, je povedala, da so prostori v novi stavbi večji in svetlejši in tudi varni, torej povsem nekaj drugega kakor v starem vrtcu. Vsaka igralnica v pritličju ima izhod na teraso in v nadstropju na balkon. V skupnih prostorih v obeh nadstropjih sta postavljeni še dve manjši plezalni steni, na katerih otroci spoznavajo prve plezalne veščine. Zaposleni so pridobili večjo zbornico, v objektu sta tudi knjižnica in kabinet za didaktiko. Prav tako imajo na voljo velike prostore za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom in uredili so tudi upravne prostore.

Dovolj prostora za vse malčke

Zdaj potekata varstvo in vzgoja 138 malčkov v osmih igralnicah, kar pomeni, da imajo eno igralnico več kakor v starem vrtcu. V primeru povečanega vpisa otrok so prostori pripravljeni za še dve dodatni igralnici. Sanitarije so pripravljene, treba bi bilo le še dodati pregradno steno in dokupiti opremo. Zdaj so ti prostori povezani s hodnikom in jih uporabljajo kot večnamenski prostor za igro otrok. Odkar so se vselili v nov objekt, zaposleni večjih pomanjkljivosti doslej niso odkrili. Le stopnišče bi bilo treba zvočno izolirati, saj precej odmeva, ter kupiti še kakšno omaro.

V varnih prostorih vrtca se malčki brezskrbno igrajo. FOTO: Vrtec Litija

Litijski župan Franci Rokavec je v odgovoru na naša vprašanja zapisal, da so vrtec gradili poldrugo leto ter da je v njem zdaj dovolj prostora za vpis vseh predšolskih otrok z območja mesta Litije. Dodaja, da je občina na novozgrajeno stavbo izjemno ponosna. Poleg občinskih finančnih sredstev je občini uspelo pridobiti še 1,17 milijona evrov državnih nepovratnih finančnih sredstev in skoraj 600.000 evrov iz Eko sklada zaradi gradnje energetsko varčnega objekta.

S šolskega ministrstva so sporočili, da so občini že izplačali skoraj 900.000 evrov, dobrih 272.000 evrov pa bo prejela, ko jim bo predložila nov zahtevek za izplačilo, končno poročilo o vrednosti izvedene investicije, uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del. Jutrišnje slovesnosti v Litiji se bosta udeležila tudi predsednik države Borut Pahor in državni sekretar z ministrstva za šolstvo Darjo Felda.

Zgodovina Najdihojce

Novi vrtec kaže povsem drugačno podobo in vsebino kakor njegov predhodnik, ki je vrsto let sredi mesta ob Savi sramotil občinsko vodstvo. Pred kratkim so ga porušili, na zemljišču pa nameravajo izvesti projekt z naslovom Mestni park Litija. Stari montažni vrtec, s sodobno arhitekturno zasnovo za takratne razmere, je bil zgrajen leta 1971 z življenjsko dobo 30 let. Zob časa pa ga je tako načel, da bi njegova popolna obnova presegla stroške novogradnje. Objekt je bil v zadnjih petnajstih letih v katastrofalnem stanju.

Stari vrtec je vrsto let pred očmi občinskega vodstva dobesedno razpadal FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Leseni deli so odpadali z oken, z zunanje ograje, s peskovnika in tudi z omar, ki so služile za predelne stene. Keramične ploščice so bile dotrajane, električne žice so bile speljane nad ometom in večjih električnih obremenitev ne bi prenesle. Za zračenje prostorov so, denimo, odpirali le tista okna, ki so zaradi dotrajanosti to sploh še dopuščala. In velika sreča je bila, da inšpekcijske službe niso ravno pogosto zahajale v Litijo.