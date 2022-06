Čez Kendove robe na »prfarski Triglav« po obnovljeni poti

Pot čez Kendove robe na Jelenk je ena redkih zelo zahtevnih planinskih poti na Severnem Primorskem. Čeprav je zelo zahteven odsek kratek, njegove zahtevnosti ne gre podcenjevati. Od lanske jeseni je bila pot zaradi dotrajanosti varoval zaprta za pohodnike, pred kratkim pa so jo v celoti obnovili in zdaj spet vabi vse, ki se upajo spoprijeti s klicajem na rdeči planinski tablici.

V ureditev poti so markacisti in drugi vložili okrog 250 prostovoljnih delovnih ur, je povedal pomočnik vodje akcije Primož Štucin iz Planinskega društva (PD) Idrija: »Pobrali smo vse stare zajle, zavrtali nove luknje, namestili kline, potegnili novo jeklenico v dolžini približno 180 metrov. Pot je zdaj urejena, očiščena in markirana. Da bo pristop lažji, bomo v prihodnosti nadelali še

kakšno stopnico.«

Najzahtevnejši del akcije je bil skalni preskok v tako imenovanem »žrelu«, kjer je bila jeklenica (stara je bila pravzaprav v gumo oblečen kabel) načeta. Poleg tega so morali na teren znositi vso opremo, od vrtalne garniture in agregata do jeklenic in klinov – nadelali so jih okrog 80 različnih dolžin.

»Skala tu ni tako kompaktna kot v sredogorju, zato smo morali na nekaterih mestih vrtati globlje, da smo lahko pričvrstili klin,« je opisal Štucin. Delovno akcijo so izvedli v sklopu Komisije za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije (PZS), sodelovalo je približno enajst ljudi – markacistov iz Posočja in drugih. Levji delež ureditve poti, predvsem nošnjo materiala, so opravili člani PD Idrija skupaj s člani okoliških planinskih društev. Finančno so jim pri obnovi pomagali podjetje Kaskader, občina Idrija in krajevna skupnost Spodnja Idrija.

Skala tu ni tako kompaktna kot v sredogorju. FOTO: Arhiv PD Idrija

V spomin mlademu alpinistu

Pot čez Kendove robe na 1107 metrov visoki Jelenk je bila uradno odprta 15. septembra leta 1979. Poiskali so jo idrijski alpinisti (Slavko Hladnik, Emil Jereb in Stanko Murovec) v spomin na mladega plezalca Vojka Gnezdo, ki se je štiri leta pred tem smrtno ponesrečil na Jalovcu. »Da bi se planinci lahko prepričali, ali so sposobni za zahtevnejše ture, in da bi se nanje lahko pripravljali,« so tedaj zapisali.

Markacist PD Idrija Zoran More se je strinjal, da je bila pot nujno potrebna obnove, saj je od zadnje leta 1998 (tedaj jo je uredil Slavko Hladnik) minilo že skoraj 25 let. »Pot je zdaj bolj varna in urejena po zdajšnjih standardih. Eden od udeležencev strokovne skupine na delovni akciji je izjavil, da tako zahtevne poti – na naš najvišji vrh Triglav – ni,« je dodal More in jo prav tako izpostavil kot poligon, na katerem lahko planinci preizkušajo svojo psihofizično pripravljenost.

Da gre za zelo priljubljeno planinsko pot na Idrijskem, kaže število podpisov v vpisno knjižico »Kendove robe«. Že prvo leto odprtja poti se je v njej zbralo 66 podpisov, skozi desetletja se je številka povzpela krepko čez sto, leta 2011 pa so v PD Idrija na tej poti vpisali celo 211 planincev.

Pohodniki, ki se iz Spodnje Idrije na Jelenk odpravijo čez Kendove robe, so na vrhu v dobrih dveh urah in pri tem opravijo več kot 800 višinskih metrov. Pot je zato (še posebej v poletni pripeki) primerna za dobro kondicijsko pripravljene in izkušene planince. Preostali jo lahko na »prfarski Triglav« uberejo po drugih, lažjih oziroma krajših poteh, kjer ni klinov in jeklenic.