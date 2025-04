Gradnja v poplavnem območju: ali si vikendaši, vključno s Cavazzo, želijo miru?

V občini Cerknica se obeta gradnja 17 hiš v bližini Cerkniškega jezera, ki pa ni po godu vsem prebivalcem. Tisti, vključeni v civilno iniciativo Cerkniškega jezera ne damo, katere del je tudi igralec Sebastian Cavazza, so prepričani, da gre za poplavno območje, kjer gradnja ni primerna. Kljub temu podjetje Elgo-Nova in občina vztrajajo, da bo gradnja potekala le ob pridobitvi vseh potrebnih soglasij.

Območje med Lipsenjem in Žerovnico, kjer naj bi se gradilo, je že zazidljivo, a bo potrebna še pridobitev mnenj različnih organov, preden se sprejme končni občinski prostorski načrt (OPPN). Do zdaj so bili pridobljeni pozitivni odgovori vseh pristojnih organov, vključno z ministrstvom za naravne vire in prostor. Vendar pa civilna iniciativa meni, da bi morala biti izvedena celovita presoja vplivov na okolje.

Mitja Prelovšek, znanstvenik na Inštitutu za raziskovanje Krasa, ki že 20 let spremlja območje med Križno jamo in Cerkniškim jezerom, pogoste opaža poplave, ki niso uradno opredeljene kot poplavno območje, vendar se kljub temu pojavljajo. Kot je pred časom dejal za MMC, sta bili na območju, kejr bodo gralili hiše, v zadnjih 15 letih vsaj dve poplavi, ki bi lahko ogrozile novozgrajene in obstoječe objekte, če ne bodo izvedeni protipoplavni ukrepi.

Sebastian Cavazza pa je za MMC poudaril, da pozivi iniciative »niso uperjeni proti investitorju ali lastnikom zemljišč« ampak, da od občine in države pričakujejo bolj poglobljeno študijo celovite presoje vplivov na okolje.

Opozarjajo še, da še ni bila izvedena poplavna, geografska ali speleološka študija tega območja, ki vključuje kompleksni podzemni vodni sistem, ki napaja Cerkniško jezero. Iniciativa nasprotuje gradnji 17 hiš in opozarja, da bi to lahko vodilo v nastanek novega naselja v občutljivem okolju.

Župan Marko Rupar je zavrnil očitke, da bi bilo območje poplavno ogroženo, ter poudaril, da lokacija gradnje ni v neposredni bližini jezera, temveč 200 metrov stran. Nasprotniki gradnje so predvsem lastniki počitniških hiš v okolici, ki menijo, da gradnja ne bi smela potekati v bližini njihovih vikendov.

Čeprav so bile v postopku priprave OPPN upoštevane vse potrebne formalnosti, bo investitor moral ob upoštevanju mnenj pristojnih organov pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, da bi gradnja lahko stekla.