Istrani bodo lažje gradili in opremljali domove

Trgovsko podjetje Bauhaus Slovenija bo aprila začelo v Kopru graditi svoj četrti trgovski center v Sloveniji (dva v Ljubljani in en v Mariboru) in drugi center v Istri (en je že v Pulju). Po velikosti bo le za spoznanje manjši od ljubljanskega, po vsebini ponudbe pa prilagojen sredozemskemu življenju. Zgradili ga bodo do prihodnje pomladi, vodstvo podjetja pa že išče delavce.