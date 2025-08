Župana opozarjata: vode so last države in ne občin

V nadaljevanju preberite:

Med silovitim deževjem je avgusta 2023 voda med drugim zalila prostore korporacije Hidria, brez dostopa sta zaradi podrtega mostu ostali dve hiši v Masorah, več plazov se je sprožilo na cesti proti Kanomlji. Idrijski župan Tomaž Vencelj je z določenimi ukrepi, s katerimi so posamezna ministrstva občinam stopila naproti, zadovoljen, je pa opozoril na še vedno nezadostno posvečanje protipoplavni zaščiti. Eno leto in pol so namreč občine čakale, da so se na direkciji za vode zadeve premaknile z mrtve točke; dokumentacija o vodah pa je še vedno pomanjkljiva.